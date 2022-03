Kindia: une mère de 4 enfants s’est donnée la mort, ce lundi, à Damakania

Une mère de quatre enfants s’est donnée la mort ce lundi, 14 mars dans la commune rurale de Damakania, située à 7 kilomètres du centre-ville de Kindia.

Selon nos informations, la victime, Aminata Diané, souffrirait d’une dépression mentale.

C’est plus précisément à Fossikha, un secteur relevant du district de Barenfory dans la commune rurale de Damakania que cette dame s’est pendue juste après la prière de l’aube. Selon Ousmane Sow, l’une de ses tutrices, Aminata Diané souffrait d’une dépression mentale. « Effectivement, elle souffre d’une dépression mentale. On l’a prise à Faranah pour l’envoyer chez moi ici. Hier, nous avons passé la nuit ici et j’ai dit d’aller prendre une bouteille pour venir mettre ses médicaments dedans. Après avoir fini de prier, elle a dit à son enfant de lui donner de l’eau pour qu’elle puisse aller à la douche. Arrivée, elle a pris son voile et s’est pendue. Quelque temps après, comme elle ne venait pas, sa fille est partie à sa recherche et c’est ainsi qu’elle l’a trouvée pendue. », explique-t-elle.

Cette dame a bénéficié d’un traitement de la part d’un tradi-praticien mais en vain. Cheick Mohamed Traoré revient sur sa situation sanitaire: « Elle ne dormait pas, elle faisait des mouvements avec les yeux grandement ouverts. J’ai récité quelques versets coraniques et utiliser certains produits sur elle. Dans la nuit d’avant-hier, elle a dormi jusqu’à 1heure du matin. C’est ainsi je leur ai demandé d’envoyer l’argent, je vais commander les produits. Mais l’argent devait quitter l’extérieur mais comme c’est le week-end, la transaction n’était pas possible. Ils m’ont dit maintenant d’attendre jusqu’à ce lundi. Hier nuit elle a bien dormi sans problème, on a même prié ensemble. Après la prière, subitement, elle a commencé à taper sur son vendre et demander à sa fille de lui trouver l’eau pour la toilette. 15 minutes après, sa fille est partie contrôler comme elle commençait à durer, sa fille l’a appelée plusieurs fois devant la toilette mais elle ne répondait pas. Directement, elle est rentrée, c’est ainsi elle a vu sa maman accrochée à son foulard dans la douche », ajoute-t-il.

La victime Aminata Diané a été retrouvée avec des lésions de grattage à son cou, a précisé un médecin légiste.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10