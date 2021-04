Kindia : une moto tricycle d’une valeur de 20 millions fg calcinée au carrefour Bananier

C’est une moto d’une valeur de 20 millions de francs guinéens qui a pris feu ce mercredi, 7 avril 2021 au carrefour Bananier, dans la commune urbaine de Kindia. Malgré l’effort fourni par le conducteur et les citoyens, la moto a été complètement calcinée.

C’est en partance au chantier que cette moto tricycle a pris feu. Le conducteur et certains citoyens du quartier Sékouya ont tenté de maîtriser le feu mais en vain. Selon Seydouba Camara, conducteur de cette moto, c’est un court-circuit qui a causé le sinistre.

“La moto ne m’appartient pas, c’est pour mon frère. On partait au chantier et nous avons pris de l’essence. En partant, le feu s’est déclaré au niveau de la bougie sous le réservoir. On s’est arrêté et on a pris le sable pour le l’éteindre. Voyant l’allure du feu, les citoyens sont sortis pour nous aider mais en vain. Le feu était trop et finalement tout a été brûlé”, explique-t-il.

La moto appartient à Ibrahima Mabinty Camara, ingénieur agronome au niveau de l’entreprise agriculture biologique de Guinée. Selon lui, cet engin roulant a été acheté à une somme de 20.millions de francs guinéens.

‘’C’est avec regret que j’ai appris que notre moto a pris feu. Automatiquement, je me suis rendu sur les lieux et j’ai trouvé que toute la moto est partie en feu. C’est une énorme perte pour nous, nous venons d’acheter cette moto à 20 millions de francs guinéens et elle nous sert bien au chantier, nous avons même programmé quelques activités mais comme elle a été calcinée, nous ne savons quoi faire. C’est difficile pour nous.’’

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10