Kindia : une nourrice meurt électrocutée au grand marché

Une nourrice a trouvé la mort mercredi suite à un fil conducteur qui est tombé sur elle au grand marché de Kindia. Pôrê Sylla, âgée de 27 ans est décédé sur le coup.

C’est précisément au marché CFAO que l’acte s’est produit devant plusieurs citoyens de la ville de Kindia. La victime, vendeuse de chaussure a crié fort avant de rendre l’âme, explique son amie.

« Nous étions assises ensemble. J’ai acheté l’attiéké pour qu’on mange ensemble, mais Poré a dit qu’elle ne veut pas de ce manger-là. Après elle est partie acheter du tö. Entre temps, un client est venu demander une paire de chaussures. C’est dans ce mouvement qu’on a entendu un bruit au niveau du poteau. Et subitement le fil électrique est tombé sur la poitrine de mon amie. Elle a même crié et est tombée à la fois. Les gens sont venus en courant. Ils ont tenté de lui venir au secours mais elle avait déjà rendu l’âme. Par après, la victime a été admise à l’hôpital régional de Kindia où les médecins ont confirmé sa mort. Heureuresement elle n’était pas venu avec son enfant sinon on aurait parlé de deux morts», dit M’ballou Camara.

Le corps de Pôrê Sylla est présentement à l’hôpital régional Alpha Oumar Diallo de Kindia. Elle sera inhumée ce jeudi.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10