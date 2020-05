Kindia : une vendeuse reçoit un coup de tête d’un agent de la police communale et s’évanouit

La police communale de Kindia a entamé ce mardi 5 mai, une opération de désencombrement des artères principales de la ville. Cette opération a tourné au vinaigre. Une fille vendeuse a reçu un coup de tête de la part d’un agent de la police communale. La victime s’est évanouie avant d’être transportée à l’hôpital régional Alpha Oumar Diallo.

C’est sur l’artère principale, communément appelée ‘’sens interdit’’ que cet acte s’est passé en présence de plusieurs femmes. M’Mahawa Soumah vendeuse de boucles d’oreilles aurait reçu un coup de tête d’un policier communal. La victime couchée dans son lit d’hôpital, explique.

« Je descendais les boucles d’oreilles en main, une dame m’a appelé. Je lui ai dit de descendre un peu car les policiers n’acceptent pas qu’on revende sur la route. C’est ainsi qu’un policier a surgi, il est venu me tirer le plateau. Il m’a dit de laisser, je lui ai dit non. Une dame qui était auprès m’a dit de laisser. J’ai laissé le plateau. Il a fait tomber mes boucles d’oreilles. Comme il partait au bureau, je me suis précipitée pour le plateau, c’est là qu’il m’a donné un coup de tête et je suis tombée. »

Après ce coup de tête, la victime s’est évanouie. Les femmes ont manifesté leur colère. Pour le commandant de la police communale de Kindia, Fodé Momo Sylla, la gestion du marché de Kindia est très difficile.

« Ce que les femmes nous font ici est mal. Elles viennent s’arrêter sur la route pour vendre, quand tu leur dis de quitter, elles refusent. Tu viens pour prendre leur colis, elles se lèvent. Tu tiens le plateau, elles le tiennent aussi en refusant d’aller au bureau. Elles ne nous accordent aucun respect. Pourtant, la route c’est pour les voitures, les motos et non les piétons à plus forte raison ces vendeuses. Aujourd’hui, elles se sont levées pour nous tuer soi-disant qu’on a tué quelqu’un. Tout ça là, c’est pour saboter nos actions et celles de la commune. Nous demandons aux autorités de dire à ces femmes vendeuses de quitter sur les routes de Kindia » argumente-t-il.

De son côté, l’administratrice du marché demande aux femmes de venir se faire recenser pour enfin quitter les rues.

« Ce qui s’est passé aujourd’hui est grave. Tous les jours ont dit à ces femmes de quitter sur la route. Je les ai dit à maintes reprises de venir se recenser et à mon tour j’irai pour voir dans le hangar s’il y’a des places. Elles peuvent aller s’installer là-bas. Elles doivent comprendre que la route n’est pas leur place » indique Madame Aïssatou Sow.

La victime, M’Mahawa Soumah est sous perfusion à l’hôpital régional Alpha Oumar Diallo de Kindia, sa vie ne serait pas en danger à en croire les médecins.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

