Kindia: vive tension à Linsan, les élèves réclament la libération de leur professeur de Chimie

Les élèves du collège de la sous-préfecture de Linsan ont investi les rues ce mercredi 30 mars avant de s’en prendre à certains édifices de la localité.

Selon nos informations, les près de 600 élèves de ce collège situé dans le secteur Kolét réclament la libération de l’un de leurs professeurs qui serait incarcéré à la prison civile de Kindia après avoir chicotté l’une de ses élèves il y’a de cela quelques semaines.

Tout a dégénéré au collège pendant que les élèves étaient en plein cours. Contacté par Mediaguinée, Kabinet Kaké, l’un des membres de la délégation spéciale de Linsan revient sur les circonstances : « efectivement, ça ne va pas du tout à Linsan depuis le matin. Nous etions là lorsqu’on a vu les élèves du collège investir les rues pour réclamer la liberté de leur professeur de Chimie du nom de M. Camara. Ce dernier avait frappé une élève du nom de Oumou Hawa Barry. Avec le maire et quelques autorités, nous sommes partis presenter nos excuses aux parents de la fille mais à cause des personnes de mauvaises intentions, la situation a pris une autre tournure, les journalistes de Mamou et autres sont venus et finalement, le monsieur a été convoqué à Kindia. Après son audition, il a été enfermé à la maison centrale de Kindia. Donc ce matin pendant que les cours se tenaient, la salle de la 10 ème année est sortie pour faire vider les autres et les primairiens. Ils sont accompagnés par certaines femmes de la localité qui tapent les bols derrière eux. Ils ont caillassé plusieurs objets de la gendarmerie et arraché la plaque et c’est ça qu’ils sont en train de brandir comme ça. La circulation est bloquée et les voitures contournent la localité« .

Aux dernières nouvelles la manifestation se poursuit et aucune arrestation signalée. Nous y reviendrons…

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10