Kinièro/Kouroussa : un affrontement entre deux groupes rivaux fait plusieurs blessés

Hier lundi 17 octobre 2022, deux groupes rivaux se sont affrontés dans la sous-préfecture de Gbérédou-Kinièro, préfecture de Kouroussa. Selon nos informations, le bilan est lourd. Plus de 15 blessés graves, des boutiques saccagées et plusieurs voitures incendiées.

Cette manifestation serait dû au départ du maire de la commune rurale, mais aussi de la dissolution de l’équipe communale.

Joint au téléphone, Mohamed Kallé a bien voulu apporter des précisions sur cette affaire : « C’est une société de forage qui est venue à Gbérédou-Kinièro, elle voulait recruter des travailleurs et le maire a voulu faire qu’il veut. Nous avons alerté le préfet de Kouroussa et les sages. Donc aujourd’hui, le clan du maire a protesté contre la jeunesse, et c’est ainsi que la population s’est impliquée. Pratiquement, plus de 15 personnes ont été blessées et des boutiques saccagées. Présentement, des pick-ups remplies de militaires sont mobilisés pour instaurer la paix dans la cité », a-t-il précisé.

Aux dernières nouvelles, ladite sous-préfecture (Gbérédou-Kinièro) a connu un mardi terrible dû aux soulèvements populaires de la population contre le maire. A rappeler que c’est le 7ème soulèvement depuis l’avènement de cette équipe communale à la tête de ladite commune rurale.

Affaire à suivre !!!!

Moussa Koutoubou Condé correspondant à Siguiri

