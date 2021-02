Kinshasa : Amadou Diaby reçu par le président de la FIFA, ce samedi

24 heures après sa réintégration au sein de la Fédération guinéenne de football (Féguifoot), Amadou Diaby continue de dérouler son agenda, hors de son pays. Ce samedi, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC), le 1er vice-président de la Féguifoot a été reçu par le président de la FIFA Gianni Infantino.

Plus tôt dans la journée, ce dernier a rencontré le président congolais Félix Tshisekedi, président en exercice de l’Union Africaine avec qui il a signé le “programme Football for Schools”, une belle initiative en faveur jeunes générations du continent. La rencontre s’est déroulée au palais de la Nation de Kinshasa, en présence du 1er vice-président de la Confédération africaine de Football (CAF) Constant Omari et du Guinéen Amadou Diaby.

Après donc le palais présidentiel, Infantino a reçu dans sa suite de l’hôtel de marque situé au cœur de Kinshasa Amadou Diaby. Les deux hommes ont fait un tête-à-tête de 50 minutes autour de plusieurs sujets qui intéressent le football.

Selon nos informations, Amadou et Infantino ont parlé entre autres du développement du football mais aussi du retour de Amadou Diaby à la Féguigoot. Le président de la FIFA qui est déjà venu à Conakry a dit à M. Diaby tout l’amour qu’il a pour la Guinée et pour son football.

Focus de Mediaguinee