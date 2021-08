Kintinia (Siguiri) : les femmes du district de Foulata manifestent contre la SAG (les raisons)

Les femmes du district de Foulata sont sorties hier dimanche pour réclamer l’embauche de leurs maris et leurs enfants dans le bloc 2 de la SAG.

Les autorités régionales et préfectorales ont déployé des policiers et gendarmes sur le terrain pour le maintien de l’ordre sur le site Foulata. Il y a eu à ce jour plusieurs réunions entre la population et les autorités administratives, y compris la SAG, mais aucune suite favorable au problème posé.

Selon les citoyens de Foulata, la SAG n’aurait pas respecté ses engagements. « Nous sommes convenus que si la SAG vient, de tout faire pour recruter non seulement nos maris, mais aussi nos fils, sans oublier nos champs cultivables déjà occupés par la société. Mais nous avons vu que les autorités, à tous les niveaux, ne veulent pas notre intérêt. Les militaires sont déjà là. Peut-être qu’ils vont envoyer tout le monde. Les problèmes des autres villages environnants ont été réglés. Et nous? Nous sommes prêtes à tout », martèlent les femmes de Foulata.

Il faut souligner qu’un dispositif sécuritaire important a été déployé sur le terrain par les autorités administratives de Kankan et de Siguiri. Et la SAG ne semble pas évoluer dans la sérénité. Affaire à suivre…

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601