Kintinia (Siguiri) : un taxi-motard égorgé à Fatoyah, sa moto emportée

Dans la nuit du jeudi 08 avril au vendredi 09 avril 2021, des présumés bandits ont égorgé un taxi-motard entre le district de Bouré Fatoyah et celui de Boukariah aux environs 22 heures.

Cet acte ignominieux a eu lieu tout près de la mine d’or de Fatoyah. Joint au téléphone, le président de la mine d’or de Fatoyah a expliqué ceci: « nous avons une mine d’or qui est gardée par les donzos. Ils ont entendu un cri et se sont approchés du lieu d’où venait ce cri. Et finalement, deux jeunes ont pris la moto pour se diriger vers Boukariah. Mais réellement le motard a été égorgé et éventré. Nous avons informé le chef de poste de police de Fatoyah. Ensemble, nous avons pris le corps », précise Samba Magassouba.

A rappeler que les attaques à main armée sont devenues monnaie courante dans la préfecture de Siguiri. Les taxi-motards en sont souvent victimes.

Présentement, les présumés auteurs de cet acte sont recherchés par les services de sécurité.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

