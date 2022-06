Kipé : le corps de Boubacar découvert dans sa chambre

Il est âgé de 22 ans, mécanicien moto de son état, c’est dans la matinée de ce samedi 26 juin que le corps de Boubacar Diallo a été découvert dans sa chambre à Kipé carrefour Métal, dans la commune de Ratoma.

Selon le maître de la victime, Mamadou Baldé, « c’est à 4 heures du matin qu’il est rentré du travail. Donc, c’est ce matin que nous avons découvert son corps. Il n’était pas malade. Quand j’ai toqué à sa porte, il n’a pas répondu. Donc je suis rentré, et j’ai trouvé que sa tête était au sol et ses pieds sur le lit. Je l’ai tapé sur les épaules en disant : Boubacar, Boubacar. Comme, il ne répondait pas, je suis allé chercher les amis pour m’aider. Donc, c’est comme ça on l’a mis sur le lit ».

Après l’examen externe, le médecin légiste a relevé que le jeune est mort d’une mort naturelle.

« C’est une mort naturelle. Et les signes présents sont: les pichettes hémorragiques, morsure de la langue.Tous ceci sont en faveur d’une mort par asphyxie mécanique », a laissé entendre, le médecin légiste Daniel Diatta.

A noter que le défunt était marié et père de deux enfants.

Elisa Camara

+224654957322