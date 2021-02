Kiridi à Bantama: ‘’d’ici à 2024, on veut qu’on dise qu’on a déjà essayé 4 stades dans les normes’’

La République de Guinée, qui est retenue pour organiser la coupe d’Afrique des nations 2025, a, à date un seul stade qui répond aux normes, à savoir le stade général Lansana Conté de Nongo. Le stade du 28 Septembre doit être rénové.

Ce mardi 2 février, lors de la cérémonie de passation de service au Musée national de Sandervalia à Kaloum, entre le ministre Sanoussy Bantama Sow, qui est désormais le ministre des Sports et qui passe les commandes de la Culture et du Patrimoine historique à Mme Diané Sona Konaté, a une nouvelle fois été invité par le Secrétaire Général à la présidence de la République, Naby Youssouf Kiridi Bangoura, de matérialiser ce projet, qui est une première dans l’histoire de la Guinée.

« Monsieur le ministre sortant, le chantier qui s’ouvre devant vous est colossal, car organiser une coupe d’Afrique des nations n’est pas seulement une affaire d’infrastructures sportives, c’est toute une stratégie complexe qui appelle l’accueil des touristes, les systèmes de communication, les réseaux routiers et aussi l’interconnexion entre les différents sites qui accueilleront la compétition panafricaine. », a indiqué le ministre d’Etat Naby Youssouf Kiridi Bangoura.

Le secrétaire général à la présidence de poursuivre son allocation en ces termes : « Ce travail est immense et demande beaucoup d’énergie et de concentration. Le président de la République a estimé que vous avez cette énergie et cette concentration c’est pour cela. Il vous l’a confié. Je voudrais attirer votre attention qu’on est déjà en 2021, que tout Guinéen fier de l’être, nous souhaitons que d’ici 2024, qu’on puisse commencer à dire qu’on a déjà essayé 1 stade, 2 stades, 3 stades, 4 stades. Et ses stades-là sont dans les normes, pour accueillir la compétition. Mais nous sommes sûrs que vous avez l’énergie nécessaire et l’expérience acquise, pour réaliser cet objectif ambitieux. »

