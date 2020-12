Kiridi au Fidaou de Conté: “c’est l’union qui fait la force et c’est la recommandation de notre Seigneur”

Le Secrétaire général à la présidence, Naby Youssouf Kiridi Bangourga, était présent ce mardi 22 décembre à Lansanaya, pour prendre part à la cérémonie commémorative de l’An 12 de la disparition du général Lansana Conté, ancien président de la République de Guinée, décédé le 22 décembre 2008, à l’âge de 74 ans, des suites d’une longue maladie.

Chaque 22 décembre, c’est l’occasion pour ses familles biologique et politique de procéder, dans sa maison de retraite, à des sacrifices, des prières, des conférences islamiques. Une manière pour eux de prier pour le repos de son âme et de renforcer les liens amicaux et familiaux. Le ministre d’État, Secrétaire général de la Présidence de la République, a pris part à cette cérémonie qu’il qualifie de particulière.

« Cette cérémonie de Fidaou de feu Général Lansana Conté était particulière cette fois-ci par les invocations, les prières, surtout les actes de l’unité et la fraternité. C’était vraiment historique. On n’a aucun intérêt dans notre situation, si on n’est pas réunis. C’est l’union qui fait la force et c’est la recommandation de notre Seigneur. », a-t-il laissé entendre.

Mamadou Yaya Barry, envoyé spécial