Kiridi Bangoura du RPG : « le médiateur nous a dit… »

En mission de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) depuis le dimanche dernier, le Médiateur dans la crise guinéenne Thomas Boni Yayi multiplie les rencontres avec les acteurs sociopolitiques guinéens.

Après les tête-à-tête avec le ministre du MATD, et celui des Affaires Étrangères et des Guinéens de l’étranger et certaines coalitions politiques, l’ancien président du Bénin a eu des entretiens ce jeudi 25 juin 25, dans l’imposant hôtel Kaloum, situé à quelques mètres du Palais Mohammed V, avec les coalitions ANAD, RPG Arc-en-ciel, la CORED et le FNDC politique.

Après 3 heures d’échanges, l’honneur est revenu à l’ex-Secrétaire Général à la présidence Kiridi Bangoura et haut responsable du Rpg Arc-en-ciel de s’exprimer au nom des 4 coalitions politiques. Contrairement aux coalitions qui ont été hier, ce jeudi les acteurs politiques ont décidé de laisser les problématiques qui ont fait l’objet de discussions à la discrétion du médiateur de la CEDEAO.

« Comme vous l’avez suivi, nous avons été reçus par le médiateur de la CEDEAO, le président Boni Yayi qui a accordé suffisamment de temps, trois heures d’horloge pour évoquer avec nous les éléments constitutifs qui peuvent permettre à la Guinée enfin de commencer la mise en oeuvre d’une transition apaisée et inclusive. Les discussions ont touché et la méthode globale de mise en place du cadre de dialogue mais aussi les éléments qui doivent être contenus dans ce cadre de dialogue. Nous avons l’engagement avec le médiateur que les éléments de discussion que nous avons eus et les prochaines étapes restent à sa discrétion, pour les autorités de la place, pour les chefs d’État de la CEDEAO et pour la presse », a-t-il conclu.

Comme mentionné dans le programme, le médiateur Boni Yayi, rencontrera, la Société Civile, les Ambassadeurs de la CEDEAO, les Ambassadeurs du G5 et les Associations de jeunes.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08