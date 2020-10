Kiridi : ‘’nous sommes inquiets de la montée verbale de la part’’ de Cellou Dalein

Le ministre d’Etat secrétaire général de la Présidence de la République Naby Youssouf Kiridi Bangoura au sortir de la rencontre avec la Mission mixte à Kaloum a indiqué vendredi que le processus (électoral) commence bien. Mais, dit être inquiet de la ‘’montée verbale’’ de la part de son adversaire Cellou Dalein Diallo.

« Le processus commence bien. Nous sommes inquiets simplement de la montée verbale de la part de notre adversaire et des tentatives d’obstruction violente dans certains fiefs de l’opposition. Nous appelons nos militants à observer le calmer et à laisser chaque concurrent faire sa campagne dans la paix et dans la quiétude », dit-il.

Interrogé sur les garanties que le pouvoir offre à l’opposant et candidat Cellou Dalein Diallo à ce scrutin, Kiridi de rassurer : « Cellou Dalein qui connait bien le système électoral guinéen a une garantie extraordinaire. Il est représenté de façon paritaire au niveau de la ceni, il est représenté dans les 14823 bureaux de vote de la République de Guinée et ses représentants seront dans toutes les 38 commissions administratives de centralisation des votes, il est impliqué à toutes les étapes du processus électoral : de la distribution des cartes d’électeur à la centralisation des résultats ».

Mohamed Cissé