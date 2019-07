Kiridi : ‘’si tu crois que ton oncle a été extraordinaire à l’école, Alpha Condé te dit que c’était un imbécile’’

A l’occasion de la présentation du livre d’entretiens ‘’Alpha Condé, une certaine idée de la Guinée’’, Kiridi Bangoura, ministre secrétaire général de la présidence a fait des confidences sur ses liens avec le président Alpha Condé.

A l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Kiridi a fait en détails le portrait et le quotidien de l’homme qui dirige la Guinée depuis décembre 2010. Extraits…

« (…) Certains d’entre nous ont eu le privilège de l’accompagner pendant sa visite d’État en France. Le président Hollande nous a dit : »où est Alpha Condé mon ami ? Attention, il est capable de faire un meeting contre moi dans mon palais. Il est tellement capable de convaincre les gens que si vous ne l’attrapez pas, il va faire un meeting contre moi ». C’est pour vous dire que le pouvoir n’a pas privé Alpha Condé de cette tolérance et cette modestie. C’est toujours cette capacité de comprendre le premier guinéen. Le 11 novembre dernier, lors du sommet international de la paix, pendant qu’on fêtait le centenaire de la fin de la première guerre mondiale, le chef de l’État était préoccupé à donner à chacun un paquet du fonio guinéen (…) Le fait de croire que le progrès est le véritable projet de la vie à l’humanité, croire que des choses matérielles et immatérielles peuvent être améliorées pour l’humanité tous les jours et partout dans le monde, cette conviction fait qu’il est un président qui est très attentif au processus de développement de son pays et du continent africain. Il est convaincu que tout ce qui ne marche pas, c’est parce qu’il n’a pas mis assez de volonté. On n’a pas eu la bonne vision et on n’a pas cru au progrès. C’est ce qui permet de réaliser parfois ce qu’on peut considérer comme des miracles. Comme les taux de croissance de ces trois dernières années qui alignent 10 pour cent et 6 pour cent dans une année difficile comme celle de 2018. Pour faire ces taux de croissance, il faut simplement y croire et se révolter chaque fois qu’on lui dit que la Guinée ne peut pas dépasser tel pays. Chaque fois qu’on lui a dit, il s’est levé, il a cherché de l’énergie au tour de lui, ailleurs, se mobiliser et réaliser ses convictions. J’ai voulu vous donner comment on lit ce livre. Et en gardant ces idées en tête, vous comprendrez les deux oppositions.

Pour finir, c’est un homme de l’écrit et de la lecture. Vous ne vous comprenez jamais assez bien que si vous lui faite une note. Parce que dans la discussion verbale, c’est toujours la contradiction. C’est le mode de vie de là où il a grandi. Mais, une fois que tu lui fais une note, quelle que soit la taille de la note, il la lit et il la note. Quand il est prêt avec ses arguments bien assainis, il te dit : » viens on va discuter de ça ». Donc, l’écrit chez lui est une seconde nature. C’est le processus de réflexion le plus intime et le plus fonctionnel. Il discute beaucoup, il consulte beaucoup mais, c’est par écrit qu’il ramasse la pensée. C’est par l’écrit finalement qu’il avance avec l’action et ça, ce n’est pas étonnant. Avant de s’engager dans l’élection présidentielle de 2010, il a écrit d’abord » un Africain engagé ». Chez lui, l’écrit permet à l’action de s’organiser, à la pensée aussi de se déployer et être à la portée de tous(…)

Mais chaque matin, il se projette dans son passé, il se projette dans l’avenir du pays. Il connait toutes les générations de guinéens. Quand il parle parfois devant nous, nous tremblons parce que si tu as connu ton grand-père presque mourant, lui il l’a connu bien comme ça. Si tu crois que ton oncle est quelqu’un qui était extraordinaire à l’école, il te dit : »c’était un imbécile à l’école du centre’‘. Il connait toutes les familles et toutes les régions du monde. (…) »

Mohamed Cissé et Maciré Camara