Kissidougou: l’appel à manifester du FNDC dissous boudé par la population 

L’appel à manifester du Front national de la défense de la constitution dissous par le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation n’a pas été suivi dans la ville carrefour de la Guinée forestière.

Ce mercredi 17 août, pendant que les responsables du FNDC pensaient mobiliser beaucoup plus de Guinéens à travers le pays pour une manifestation dite pacifique, la population de Kissidougou était plutôt orientée vers la maison des jeunes où s’est ouvert ce matin le procès d’une bande de présumés arnaqueurs. Cette bande d’une trentaine de jeunes filles et garçons a été démantelée le 06 août passé par les agents de la gendarmerie départementale de la ville et mise à la disposition du procureur de le République près le tribunal de première instance de Kissidougou, Aly Badra Koma, le 12 août.

Nous y reviendrons.

Alphonse Facely Somadouno

