Kissidougou : le corps sans vie d’un homme retrouvé sur la route de Gueckédou

Donner la mort à un homme et s’enfuir prend de l’ampleur dans nos sociétés présentement. Après la mort d’un homme qui serait en train de quitter la pêche à pieds qui a été fauché par un véhicule transportant du bois à Korodou en début de ce mois de septembre, c’est un autre jeune d’une quarantaine d’années qui a été retrouvé mort hier vendredi 16 septembre 2022 sous une fine pluie sur le même tronçon Kissidougou-Gueckédou.



Kémo Pierre Kourouma, c’est son nom, a été lauréat au bac dans les années 2000 option sciences mathématiques. Il a suivi son cursus universitaire au royaume chérifien. Le destin de ce jeune a pris fin dans la rue comme un sans-abri couché sur le trottoir au km 9 de la ville Kissidougou.



Selon les témoignages des premiers qui ont vu le corps, il était un peu distant de l’une de ses chaussures dans laquelle se trouverait son téléphone portable. Un peu plus loin aussi, se trouverait sa serviette qu’il porterait autour du cou.

Et selon les premières informations, c’est un véhicule qui l’aurait fauché et le chauffeur ne s’est pas arrêté.

Aussitôt informées, les autorités préfectorales, communales et des forces de défense et de sécurité aussi un médecin légiste se sont rendus sur les lieux du drame. Après constat, les autorités ont ordonné à la famille de procéder à l’enterrement du corps, avant la fin du rapport circonstancié.



Pendant le lavage du corps, des traces de coups et blessures à l’aide d’une arme blanche étaient visibles sur le corps, à en croire le président par intérim de la jeunesse du secteur Korodou plateau. Cette nouvelle a indigné les jeunes qui étaient mobilisés pour creuser la tombe de leur ami. Ils ont décidé d’abandonner la tombe à moitié creusée et ont exigé la présence des autorités compétentes pour leur clarifier la cause de cette mort.



Après moult tiraillements entre les jeunes, le Maire de la commune urbaine de Kissidougou, Monsieur Yomba Sanoh a effectué un déplacement pour essayer de calmer les jeunes. Il a reconnu la vérité des jeunes de poursuivre des enquêtes sur la mort de leur ami, avant de demander de lui accorder le temps afin d’aller rencontrer les autres autorités : « Les jeunes, vous avez parfaitement raison de refuser que votre ami soit enterré sans aucune enquête et aucune assurance. Permettez-moi un peu, je viens chercher monsieur le préfet, les autres services qui peuvent être concernés. Nous serons là ensemble pour qu’ensemble une solution fiable soit trouvée. ».

C’est sous les ovations de la jeunesse que le maire de la commune urbaine de Kissidougou a regagné sa voiture pour le centre-ville.



Le corps de Kémo Pierre Kourouma sera donc enterré ce samedi 17 septembre 2022 à Korodou II, secteur plateau. Nous y reviendrons…

Alphonse Facely Somadouno

620464159