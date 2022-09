Kissidougou: un maire accusé d’avoir retiré à un citoyen son téléphone et 600.000 gnf, avant de le jeter en prison pour l’avoir dénoncé

Un jeune ressortissant de la sous-préfecture de Kondiadou, district de Ballansama, du secteur Bakouma Kouranko et résident dans la commune urbaine de Kissidougou a, dans l’émission » Diamana wa gnah » de la radio Sabari FM de la place, dit avoir été informé par l’un de ses cousins du village Sankrissa de Ballansama que le maire de Kondiadou aurait mis Facely Sanoh de Sankrissa pour avoir dit, selon lui, que le maire ne fait rien pour sa localité depuis son installation. C’était le mercredi 21 septembre dernier.

L’animateur principal de cette émission, Nouhan Garéma Magassouba, a essayé de joindre le maire incriminé de Kondiadou pour recueillir sa version des faits mais en vain. Selon le maire, il était en 3 ème session ordinaire du conseil communal de la CR.

Toute la notabilité de Kondiadou s’était indignée d’avoir appris cette nouvelle déshonorante et honteuse. Une rencontre urgence a été programmée avec la direction de cette station de radio à Kondiadou-centre pour ce 23 septembre dans le bloc administratif de la CR.

Accompagné de Moussa Kourouma, Nouhan Garéma arrive sous une fine pluie aux environs de 11h. Le maire Jean Baptiste Koindou Feindouno a regretté l’absence de l’auditeur qui a tenu ces propos. Il a ensuite expliqué comment et pourquoi le nommé Facely Sanoh a été convoqué par les autorités. C’est pour avoir installé des éleveurs dans une localité de Ballansama dont le troupeau dévaste des cultures des paysans, dit-il.

« Nous avons été informés par les citoyens des localités de Soulakolo et Ballansama de l’arrivée des éleveurs qui se sont installés entre ces deux localités. Le délai de séjour étant expiré, les éleveurs ont dû quitter. Après toute enquête, il est avéré que certains citoyens avaient négocié avec ces éleveurs de leur donner un montant de 300.000 GNF et un boeuf. Ces choses ont été remises à Facely Sanoh. Selon lui, ce montant a été investi auprès d’un marabout pour les aider à faire entrer une machine d’entretien routier afin de travailler la route de Noungouro à Sankrissa, en vain ».

Pour balayer l’accusation portée contre lui, le maire Koindou précise : « Nous l’avons convoqué à la CR pour justifier cette attitude. Il n’a pas voulu obéir. C’est comme ça le sous préfet et moi, nous avons décidé d’envoyer un agent de sécurité le chercher. Et quand l’agent l’a emmené, il a été confié à l’imam Mamadi Sanoh. Nous avons instruit de ne rien faire à sa personne. Si ce jeune auditeur déclare que j’ai mis un citoyen en prison en lui retirant son téléphone portable et un montant de 600.000, c’est faux. C’est un montage pur et simple. »

Pour témoignages, le doyen Mamadi Sanoh, imam, qui a hébergé Facely déclare : » J’ai été le tuteur de Facely Sanoh durant son séjour de convocation pendant deux semaines. Je n’ai ni vu ni entendu de lui que les autorités lui auraient subtilisé de l’argent ou lui infligé un traitement ignoble. »

Alphonse Facely Somadouno

