Kissidougou : un piéton tué par un véhicule

Hier dimanche 4 septembre, un piéton non identifié par les riverains a été tué par un véhicule aux environs de 19h dans le quartier Korodou sur la nationale numéro 2 Kissidougou-Gueckédou.

Portant un casque de chantier blanc avec une machette à la main et des poissons d’eau douce, les rêves de cet homme se sont éteints sur son chemin de retour à la maison. Le véhicule l’a fauché par derrière l’entraînant sur cinq mètres environ sur le trottoir.

Selon les témoignages des riverains, le véhicule qui a percuté cet homme était en partance vers le centre-ville. Son système d’éclairage était défectueux. Le phare ne prenait qu’un côté. Le monsieur marchait dans le même sens que le véhicule mais sur le trottoir.

Pour Yomba Camara, un riverain de ces lieux interrogé par nos confrères de Djoma Kissidougou précise : « J’étais à la maison quand j’ai entendu des cris. Je suis venu en courant. J’ai trouvé un homme couché dans le sang auprès des traces de pneus d’un véhicule qui l’a entraîné. Ceux qui étaient présents m’ont dit que le chauffeur qui l’a heurté a continué vers la ville. Qu’il ne s’est pas arrêté. »

Interrogé s’il a pu voir le véhicule, Yomba Camara commente : « Aussitôt j’ai appelé mon taximan qui m’a accompagné vers le centre-ville. A côté du point de départ, on a trouvé un jeune qui était arrêté au bord de la route. Je lui ai demandé si par hasard il n’a pas vu un véhicule qui vient de passer. C’est lui qui nous a dit qu’un véhicule avec un système de freinage défectueux vient à peine d’entrer vers la Scierie tout près. Parce que sa manière de prendre le carrefour, s’il y avait quelqu’un là, il l’aurait ramassé. Quand nous sommes entrés dans le quartier Ernesto, effectivement nous avons trouvé ce véhicule avec des traces de sang sur les pneus. Parce que nous avons allumé une torche d’un téléphone pour contrôler. Et quand nous avons demandé dans une famille voisine si personne ne connaît celui qui a garé ce véhicule, quelqu’un nous a répondu en ces termes : » On a entendu des gens sortir de ce véhicule qui disaient en Maninka, ‘Sila té hén, Sila té hén’ qui signifie pas de route là-bas, pas de route là-bas. Ils ont laissé le véhicule ici et ont continué à pieds. »

Le corps de l’accidenté a été transporté à la morgue de l’hôpital préfectoral de Kissidougou jusqu’à ce qu’il soit identifié.

Alphonse Facely Somadouno

620464159