Koba/Développement Local : formation des acteurs impliqués dans la mobilisation des ressources locales 

«Améliorer et élargir la capacité de financement de la commune rurale de Koba et l’appuyer dans la mobilisation des recettes fiscales, recettes non fiscales et les infrastructures à caractère commercial et économique.» c’est le motif d’un atelier de formation des acteurs impliqués dans la mobilisation des ressources locales au niveau de la commune rurale (CR) de Kamsar, dans la préfecture de Boffa.

Il s’agit des élus locaux, receveurs communautaires, Acteurs de la Société Civile, administrateurs des marchés, syndicats des transporteurs et motos-taxis, Cadres des services techniques sous-préfectoraux, préfectoraux et régionaux, leaders d’opinion en mobilisation des Ressources locales dans la Commune rurale de Koba.

Cette rencontre faisant suite à celle tenue dans la commune rurale de Kamsar du 13 au 15 octobre 2022, est une activité conjointe d’appui à la mobilisation des ressources pilotée par trois (03) Agences du SNU notamment, l’Unicef, l’UNCDF et le PNUD.

Le présent projet axé sur quatre (04) axes à savoir, la Formation, l’appui au déploiement des équipes sur le terrain, l’identification, le recouvrement et la supervision.

A Koba, la cérémonie qui regroupé 68 participants, a été présidée par le sous-préfet, Commandant Emile Millimono, en présence du Chef de Division, Finances Locales à la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) au MATD, Abdoulaye Doumbouya, M. Sayon Camara, spécialiste en développement local et Mamadou Lamara Ditin Barry, chef SERACCO de Kindia et expert national, Aboubacar Bangoura, Maire de la commune rurale (CR) de Koba ainsi que des conseillers communaux et présidents des districts.

Remerciant le Gouvernement de la Transition pour la paix et la quiétude sociale, le maire de la Commune rurale de Koba, Aboubacar Bangoura a exprimé la satisfaction de ses compatriotes à l’endroit du MATD et ses partenaires qui, selon lui, œuvrent pour la Bonne Gouvernance, la mobilisation des Ressources locales et la sécurisation des recettes fiscales et l’autonomisation des populations de la CR de Koba qui regorge de nombreux potentialités agricoles, halieutiques, maraîchères en lieu et place des Mines.

Au nom des partenaires (Unicef, UNCDF et PNUD, Sayon Camara, spécialiste en développement local, s’est exprimé : «Merci à l’autorité de Koba pour l’accueil et l’hospitalité.»

En ces termes, M. Camara est largement revenu sur les axes prioritaires des partenaires à savoir, «Formation sensibilisante pour maitriser l’assiette fiscale, déploiement des équipes dans les districts pour recenser le potentiel fiscal à Koba, recouvrer les ressources, suivi et capitalisation de cette expériences et la démultiplier au niveau des autres communes du pays dans la transparence et la bonne Gouvernance.»

Pour Mamadou Lamarana Ditin Barry, chef SERACCO de Kindia, le présent atelier consiste à appuyer et renforcer les capacités des différents acteurs impliqués dans la mobilisation des ressources au niveau de Koba.

La bonne décentralisation, rassure le chef SERACCO de Kindia, «Repose sur la mobilisation des ressources destinées à réaliser les services de base dans la légalité, la transparence et la confiance mutuelle.

Ouvrant les travaux, le sous-préfet, Commandant Emile Millimono a remercié le Gouvernement de la Transition pour les multiples Assistances destinées à améliorer le cadre de vie des populations rurales.

Il a, par ailleurs, invité les participants au sérieux, à la discipline et à la régularité pour tirer le maximum de profit de l’assiette fiscale peu maitrisée par les gestionnaires des communes.

La sous-préfecture de Koba, selon son sous-préfet, «compte 21 districts, 70 secteurs et 162 villages pour une population de 57.819 habitants.»

Mamadouba Camara