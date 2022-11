Kobaya: une fillette de 4 ans retrouvée sans vie et ballonnée, les femmes envahissent les rues

M’mahawa Traoré, âgée de 04 ans, aurait quitté la maison familiale pour se rendre chez les voisins dans la journée d’hier, dimanche 27 novembre.

Perdue de vue quelques heures après, la famille a continué les recherches sans succès.

C’est seulement dans la matinée de ce lundi 28 novembre que la fillette a été retrouvée dans une cour voisine, ballonnée avec une corde autour de son cou. Aicha Kourouma, la mère de l’enfant revient sur les faits.

« C’était aux environs de 16h hier quand ma fille est partie chez notre voisin, Monsieur Kaba pour jouer avec ses amis. Comme ça a duré, elle ne revenait pas, je suis allée la chercher mais elle n’y était pas. C’est ainsi que j’ai décidé d’aller la chercher mais aucune nouvelle d’elle, j’ai commencé à avoir peur », raconte-t-elle. Et de poursuivre en ces termes: « Mes voisines et toutes mes copines, nous avons commencé à chercher dans le quartier en fouillant dans les maisons. Arrivée chez monsieur Kaba, ils ont refusé qu’on fouille là-bas pendant que c’était le dernier lieu où elle a été aperçue et ce n’est pas la première fois qu’un enfant disparaît chez eux. C’est ainsi que les femmes se sont révoltées et nous sommes allées à la gendarmerie, ceux-ci aussi ne sont pas venus donc on a barricadé la route pour nous faire entendre sans résultat. Très tôt le matin, le chef de quartier est venu nous annoncer que ma fille a été retrouvée morte »

Une fois de plus, les femmes ont rallié les rues pour un crime qu’elles qualifient de rituel dans leur quartier, puisque ce n’est pas une première.

« Ça fait la quatrième victime qu’on retrouve dans notre secteur ici à Kobaya, secteur 4. À chaque fois qu’un enfant est retrouvé c’est dans une situation douteuse. Soit sans ses organes, étranglé ou égorgé, nous sommes fatiguées de voir nos enfants sacrifiés. Nous sommes fatiguées de voir nos enfants être tués comme les animaux. Si l’Etat ne peut pas rendre justice, nous allons le faire pour protéger nos enfants, nous souffrons».

Rencontré, l’adjoint du président du conseil du quartier, Abdoulaye Camara, nous témoigne que le corps de la petite a été retrouvé dans la cour d’une clinique non loin de son domicile familial. Elle était ballonnée, avec une corde autour de son cou.

« Le constat fait par la police scientifique et les gendarmes révèle que la personne qui a déposé le corps de l’enfant est passé par la cour de monsieur Kaba qui se trouve à trois (3) cours de la clinique. La petite était ballonnée avec la corde au cou. Tout porte à croire que quelqu’un est derrière ça. Donc et le propriétaire, et les vigiles, ils ont tous été embarqués et placés à la gendarmerie en attendant de trouver une solution ».

Au moment où nous quittions les lieux, les femmes en colère essayaient d’interrompre la circulation et les forces de l’ordre répliquaient par les jets de gaz lacrymogènes.

Mayi Cissé