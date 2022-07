Kofilany (Siguiri) : un éboulement dans une mine fait 3 morts sur place

C’est dans le district de Bouré Kofilany qu’une mine en état d’exploitation a cédé mercredi 20 juillet aux environs de 11 heures, causant la mort de trois (3) orpailleurs. Informées, les autorités de la mine de la localité se sont vite rendues sur les lieux pour s’enquérir des réalités, avant de les chercher sous la terre. « La partie qui est tombée a fait longtemps, elle est en sécurité, on avait informé tous les orpailleurs de ne pas toucher mais très malheureusement les personnes se sont venues exploiter cette partie. Voici les conséquences, l’éboulement a été fait à 11 heures mais on les a trouvés à 14 heures, avec l’aide et l’effort de chacun, de tout le monde », a expliqué le chef de la Croix-Rouge basé à Kofilany.

Selon les informations, les trois victimes sont: Djibrilan Condé âgé de 33 ans , marié à une femme et père de deux enfants; Sékou Camara, âgé de 25 ans, marié à une femme, sans enfant; Fassiriman Condé, âgé de 23 ans, marié et père d’un enfant. Après l’identification des différents corps, ils ont été remis aux différentes familles respectives.

Il faut retenir que la mine artisanale tue plus que les maladies dans la préfecture de Siguiri. Chaque jour, l’on assiste à des cas d’éboulement et la plupart des victimes sont des mineurs. Malgré les réformes engagées par l’État dans le cadre de la modernisation de l’exploitation traditionnelle des mines, le pari est loin d’être gagné.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

