Kolenté (Kindia): les femmes refusent d’occuper le marché de l’ANAFIC (les raisons)

Les femmes de la commune rurale de Kolenté située à 37 kilomètres de Kindia refusent de rallier le nouveau marché construit récemment par le gouvernement guinéen. Un refus qui s’explique par plusieurs faits. Si le premier responsable de cette localité ( sous-préfet) pointe la mauvaise foi d’une tierce personne, les femmes, de leur côté, parlent d’une décision prise de façon unilatérale par les autorités locales.

C’est un marché flambant neuf et des magasins financés à hauteur de 489 millions 123 mille 200 francs guinéens qui restent toujours inoccupés malgré son inauguration provisoire dans la commune rurale de Kolenté. Une situation qui s’explique par le refus de certaines femmes de se débarrasser de leurs anciens lieux de vente.

Interrogé sur le sujet, le sous-préfet de Kolenté, Alsény Savané , a rappelé: “la situation de notre marché, à un moment donné, il y a eu des problèmes et ça fait beaucoup de bruit. Avec le programme de l’Agence nationale de financement des collectivités ( ANAFIC), Kolenté a bénéficié de la construction d’un marché moderne, d’un poste de santé avec forage. Par rapport au marché, nous avons fait une réunion avec tous les acteurs concernés. Après, on s’est entendu de délocaliser le marché, puisque le marché se trouvait au grand rond-point de Kolenté. Ce qui représente beaucoup de risques. C’est ainsi que nous avons envoyé le marché à Maninkalah. La pause de la première pierre s’est passée dans un enthousiasme en présence de Dr Cheick Taliby Sylla, les autorités de Kindia et les activités ont démarré “.

Après son inauguration, le marché a été momentanément occupé par les femmes de la commune rurale, a ajouté Monsieur Alseny Savané. “Le marché a été exécuté jusqu’à la remise provisoire. On a réussi dans un premier temps à délocaliser puisqu’on avait fait un mois et demi de marché hebdomadaire au niveau du nouveau marché mais à un moment donné, des tierces personnes qui se sont inscrites dans le cadre de sabotage total, ont commencé à dire des choses autour du marché. D’abord, elles sont passées par les femmes en disant que les femmes jugent le nouveau lieu loin du centre. J’ai immédiatement appelé les concernés en leur disant qu’ils devraient le dire lors de la pause de la première mais on a fait 6 marchés hebdomadaires, ce n’est pas maintenant qu’on peut dire que Maninkalah est loin. Par après, on a su à un moment donné que ces femmes ont été manipulées par d’autres personnes dont je me réserve de dire les noms pour certaines raisons. Depuis j’ai sensibilisé les femmes et jusqu’à maintenant la sensibilisation continue mais les femmes refusent toujours de rallier le nouveau marché”, a ajouté Alseny Savané.

Docteur Alsény Camara, installé président du comité pour l’installation dudit marché, se dit être surpris par le retour incompris des femmes de Kolenté. “Ce marché a été construit dans l’entente jusqu’à la fin des travaux. Après j’ai été choisi par le sous-préfet et la commune président du comité pour l’installation de ce grand marché. Une activité qui s’est déroulée dans un total enthousiasme. Chacun se battait pour avoir une place et sur l’instruction des autorités, on payait 50.000 fg comme frais de demande. Nous étions d’accord et l’installation a pris fin dans une compréhension totale. Après quelques marchés, un jour je suis à Kindia, j’ai été surpris d’apprendre que certains gens ont mis des barricades empêchant les commerçants en provenance de Kindia de rallier le nouveau marché. Depuis ce jour, j’ai du mal à comprendre la raison. Les gens qui étaient derrière ce boycott, nous n’avons vu personne lors de l’inauguration. Ce sont ceux qui sont au carrefour qui sont à l’origine de ce problème.”, a martelé ce responsable.

Les femmes désignées responsables de cette situation compliquée n’ont pas tardé à intervenir. Pour elles, la décision de délocaliser le marché a été prise de façon unilatérale par les autorités locales. “D’abord quand on t’offre un bien, c’est très bon mais si tu pars là-bas et que tu vois les conditions ne sont pas favorables, tu peux te retourner d’où tu viens, c’est ça que nous avons fait. Sinon nous avons fait là-bas plus d’un mois mais comme nous avons constaté que rien ne va, on s’est retourné. En plus, ils ont choisi le lieu de façon unilatérale sans nous consulter et arrivés là-bas ,ils nous ont dit encore de payer une somme qui varie de 70 à 75000 fg pour avoir là où revendre. Pourtant où on n’était, nous n’avons rien payé. Donc nous avons préféré rester ici car la nouvelle route devie ce carrefour et si on enlève aussi le marché ici quel serait l’image de ce Carrefour. Peut-être un hameau. Aujourd’hui ils nous détestent pour ça, ils ont porté plainte contre nous. Nous sommes parties à Kindia et on a failli être emprisonnés mais Dieu merci nous sommes là et nous refusons de partir là-bas.”, a expliqué l’une des femmes de Kolenté du nom de Fanta Fofana.

Reste à savoir si ce problème sera vite résolu par les autorités guinéennes. Au grand carrefour, un incendie a coûté la vie à une femme et à deux de ses enfants. Un incident présenté comme l’une des conséquences liées à l’encombrement de cet ancien marché.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10