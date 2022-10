Koloma: le pire a été évité au Ministère des Affaires Étrangères, ce lundi

Comme nous l’annoncions précédemment dans l’une de nos précédentes dépêches, le pire a été évité au ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Internationale, de l’intégration Africaine et des Guinéens de l’Étranger, dans la matinée de ce lundi 31 octobre. Les responsables, travailleurs et les personnes venues pour des services, ont été surpris par un feu qui a été vite maîtrisé. Et au moment de l’incident, le bâtiment était servi par EDG (Électricité De Guinée), nous apprend-on.

Sur place, nous apprenons que tout est parti d’un grand bruit qui a retenti dans tout le bâtiment causant une scène de panique et il y avait la fumée partout. Dans l’ascenseur, [télécommandé ndlr] une seule personne était bloquée à l’intérieur et qui a été vite sortie de là par la vigilance d’un expatrié travaillant dans l’enceinte du département.

Pour le moment, le bâtiment est plongé dans le noir, sans énergie et tous les services du département ont cessé, puisqu’ils fonctionnent sur la base d’un système informatique qui marche à travers l’énergie. Les bureaux sont quasiment vides, certains travailleurs et les citoyens venus pour des services sont regroupés dans la cour.

À l’intérieur du bâtiment, les techniciens sont à pied d’œuvre pour rétablir le réseau électrique et certains seraient déjà en quête des pièces endommagées.

Du côté des appareils, il est impossible de déterminer si véritablement ils ont fait les frais de l’incident. Mais pour l’heure, tout laisse à croire qu’il y a eu plus de peur que de mal. Aux dernières nouvelles, nous apprenons qu’il se peut que les services reprennent au cours de la journée.

Mamadou Yaya Barry