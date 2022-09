Koloma: pose de la première pierre du siège de la Caisse nationale de prévoyance sociale, ce lundi 

A l’occasion de la célébration de l’An 1 de son avènement à la tête du pays, le gouvernement de la transition, à travers le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou a procédé, ce lundi 05 septembre sur le site du centre directionnel de Koloma à la pose de la 1ère pierre du siège de la Caisse nationale de prévoyance sociale, ( CNPS).

Le coût de cette infrastructure de 10 étages s’élève à un montant de 64 milliards 602 millions 163 milles 806 francs guinéens.

« La Caisse nationale de prévoyance sociale a pour mission de gérer les pensions de retraite civile et militaire et de réversion des contractuels de la fonction publique et ceux des collectivités locales. Elle les couvre aussi contre les risques d’invalidité, de maladies, de maternité, de maladies professionnelles et d’accident de travail »,a déclaré, la directrice générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale, Colonel Aminata Diallo.

Rappelant que c’est un outil de l’Etat qui accompagne de manière efficace et efficiente d’administration publique et les partenaires sociaux pour le développement de la sécurité sociale en Guinée.

Plus loin, Colonel Aminata Diallo, d’indiquer: » l’édifice dont nous posons, ce matin la première pierre sera un immeuble d’une architecture moderne de 10 étages, composé de plusieurs bureaux, de salles de réunions, de locaux techniques, d’espace d’accueil. Qui offrira un cadre de travail propice pour de meilleurs rendements au bénéfice des usagers. La présente infrastructure du haut standing s’élève à un montant de 64 milliards 602 millions 163 milles 806 francs guineens ».

A en croire le ministre du Travail et de la Fonction publique, Julien Yombouno, la construction de ce siège qui abritera les locaux de la Caisse nationale de prévoyance sociale permettra à l’Etat guinéen de faire l’économie des fonds pour des locations qui deviennent de plus en plus chères pour l’institution.

« Elle permettra également de rapprocher le service de la Caisse nationale de prévoyance sociale par rapport aux retraités civils et militaires, premiers bénéficiaires dudit service de la Caisse nationale de prévoyance sociale », a dit le ministre de tutelle.

Au nom des retraités civils, militaires et veuves de Guinée, Elhadj Ousmane Sylla a plaidé pour l’implication personnelle du Premier ministre afin que ce nouveau siège soit inauguré le 05 septembre prochain.

Pour le chef du gouvernement guinéen, Dr Bernard Goumou: » C’est un important projet qui constitue l’un des axes stratégiques de la politique de refondation de notre Etat. A laquelle notre gouvernement s’est engagée depuis le 05 septembre 2021. Ce genre d’acte qui démontre à suffisance que la transition que nous vivons est loin d’être une Transition des déclarations mais qu’elle est bel et bien une Transition des réalisations…Cette cérémonie permet de vous dire toute la satisfaction que j’éprouve à voir se concrétiser un contrat majeur dont je suivrais personnellement la progression ».

Elisa Camara

