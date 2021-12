Koloma : un immeuble R+4 abritant une clinique prend feu

Un immeuble de R+4 abritant un bureau, une clinique privée et d’habitation a pris feu cet après-midi de ce mercredi 29 décembre 2021, au quartier Nassouroullaye, un quartier situé sur le tronçon Coza-Bambeto, dans la commune de Ratoma.

Il était 15h quand le feu est parti de l’appartement situé au 4è étage. Dans l’appartement de cet 4è étage, tout a été consumé par les flammes.

A en croire le frère du propriétaire de l’immeuble, Karamoko Diaby, il n’y a pas eu de morts, ni de blessés et pour leur l’heure, il ne sait pas les causes de l’incendie et le bilan des dégâts. « J’étais dans mon bureau quand nous avons vu le feu. A notre arrivée, on a trouvé que notre maison a pris feu. Mais ici sur place, on trouve beaucoup de personnes. Du coup, on a appelé les sapeurs-pompiers et un premier camion de pompier est venu. Quelques minutes, après un second camion de pompier est venu aussi », a-t-il expliqué.

Poursuivant, il a tenu à remercier les citoyens pour leur implication pour éteindre les flammes. « Je remercie sincèrement les citoyens d’ici parce qu’ils nous ont beaucoup aidés avant l’arrivée des pompiers. Et à l’arrivée des pompiers, ils ont continué à aider aussi. Qu’Allah les remercie. Les pompiers, la sécurité et les populations, chacun a apporté son aide. Je remercie tout le monde. Pour le moment, il n’y a pas eu de mort ni de blessé. »

A retenir que grâce l’intervention rapide des sapeurs-pompiers, les flammes se sont limitées au niveau du 4è étage.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08