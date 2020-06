Claude Kondiano : ‘’je rassure le chef de l’Etat que je serai le Kory qu’il a toujours connu’’

Au cours d’un point de presse qu’il a animé mardi à son domicile privé à Matoto, le désormais haut représentant du chef de l’Etat, Claude Kory Kondiano a dit toute sa joie au président Alpha Condé qui l’a nommé samedi dernier à ce poste stratégique. Claude Kory qui a été dernièrement président de l’Assemblée nationale a souligné qu’il sera à la hauteur de la confiance placée en lui.

« J’ai appris ma nomination presqu’en même temps puisse qu’Alpha Condé a voulu me surprendre. Et, je vous assure que j’ai été comblé de joie en ayant appris qu’il me nomme comme haut représentant auprès de lui. Ce que je voudrais c’est de le remercier pour cette confiance. Vous savez le professeur Alpha Condé est un intellectuel de très haut niveau qui se soucie de la forme et du fond dans tout ce qu’il fait. Il s’est certainement dit que Kory a été président de l’Assemblée nationale, si je dois le nommer à un poste pour continuer à m’accompagner, c’est de faire en sorte qu’il y ait une adéquation avec la fonction qu’il a occupée pendant 6 ans auprès de moi, et cette nouvelle fonction où je vais le nommer. Je pense que c’est une vision du juriste qui se soucie de l’adéquation de tous les actes qu’un homme d’Etat doit poser. Et en tant que juriste habité par les soucis de faire en sorte qu’il y ait parallélisme de forme, ce qu’une personne a été à un moment donné et la nouvelle fonction qu’on doit lui confier. Il a certainement estimé qu’à cause de ça la fonction qui me conviendrait maintenant, c’est celle du haut représentant auprès de lui pour le représenter où que ce soit. Je suis très comblé de joie et encore une fois je voudrais le remercier et le rassurer en lui disant que le Kory qu’il a toujours connu, qui l’a accompagné chaque fois que cela était nécessaire où que ce soit, c’est toujours le même Kory qui sera à côté de lui », a dit le remplaçant de Sidya Touré.

Mohamed Cissé, depuis Matoto

+224 623-33-83-57