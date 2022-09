Kondiaran (Mandiana): la jeunesse révoltée contre la SMM, le préfet incapable de gérer le problème

La jeunesse de la sous-préfecture de Kodiaran est en colère contre la société minière de Mandiana dont elle a arrêté les activités. Cette révolte fait suite au non-respect des conventions élaborées entre la communauté et la société. Le Directeur sous-préfectoral de la Jeunesse de Kodiaran, joint par téléphone, n’a pas manqué d’expliquer le motif de cette manifestation.

« Le but principal de cette grève, c’est tout simplement, la société ne veut pas la collaboration avec la population de Kodiaran. Les autorités n’osent pas la société, nous sommes le troisième jour aujourd’hui, leurs mines sont fermées par les jeunes de la sous-préfecture, elle ne respecte jamais les conventions. On les a appelés de faire pour qu’on puisse discuter mais elle refuse. Alors, nous allons toujours fermer leurs mines jusqu’à nouvel ordre. Les autorités de Mandiana sont au courant de tout mais très malheureusement celles-ci ne disent rien. Depuis le vendredi passé, les jeunes sont sur le site de la société, ils ne quitteront jamais en tant qu’une solution fiable ne pas sera pas trouvée. Nous ne quitterons pas », a signalé Mandjan Konaté, DSPJ de Kodiaran.

Aujourd’hui, cette incompréhension entre la société minière de Mandiana et la communauté de la sous-préfecture de Kodiaran devient préoccupante. Les deux parties s’affrontent au su et vu des autorités de la préfecture de Mandiana et celles de Kankan. Si rien n’est fait, la situation risque d’empirer.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601