Konkouré (Mamou) : deux jeunes périssent dans une collision entre leur moto et une voiture

Les accidents de la circulation continuent de se produire en Guinée, faisant parfois des morts et des dégâts matériels. Un cas s’est produit le lundi dernier 2022, à Konkouré, une sous-préfecture relevant de Mamou.

Il s’agit d’une collision entre une moto transportant trois jeunes et un véhicule de marque Renault. Le bilan, selon nos sources, fait état de deux morts et un blessé gravé. Selon le maire de la localité, c’est de l’excès de vitesse qui aurait causé ce drame.

« Vers 20 heures, Elhadj Kébé, un notable de Konkouré-carrefour, m’a informé qu’il y a eu un accident. Il y avait trois jeunes qui étaient sur une moto. Il y a eu une collision entre la moto et une voiture. Deux d’entre eux ont rendu l’âme sur place. Avec la collaboration du syndicat, les corps et les blessés ont été évacués à l’hôpital régional de Mamou. L’excès de vitesse est la cause de cet accident », a déclaré Thierno Souleymane Ndiaye, maire de Konkouré en langue locale.

Les corps des jeunes ayant perdu la vie ont été inhumés hier mardi 05 juillet 2022, selon toujours le maire. Le jeune blessé est admis aux urgences de l’hôpital régional de Mamou.

Jacques Kamano