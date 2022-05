Korbonya maintenu en prison par Charles Wright? « Pour le moment, rien ne m’a été notifié »(Me Béa)

Contacté par Mediaguinee, ce mardi 24 mai, l’avocat du communicant du RPG Arc-en-ciel, Ibrahima Korbonya Baldé qui reste maintenu en prison suite à l’appel du procureur général, Alphonse Charles Wright contre l’ordonnance de sa remise en liberté ordonnée par la cour d’appel de Conakry, Me Salifou Béavogui a confié qu’il n’a reçu pour l’heure aucune notification du parquet général empêchant son client de recouvrer sa liberté. Rappelant qu’il ne croit pas que le procureur Charles Wright puisse exercer les recours dans une matière qui ne prévoit pas les recours.

« Pour le moment, je n’en crois pas mes yeux. Parce que rien ne m’a été notifié en termes de recours. Et, que d’ailleurs, conformément à l’article 294 alinéa 5 qui dispose que le président de la chambre de contrôle de l’instruction ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le 3ème jour ouvrable suivant la demande au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non modifiée qui n’est susceptible de recours. C’est-à-dire c’est une décision qui ne peut pas faire l’objet de recours. C’est clair et net. On ne peut pas agir là où la loi n’autorise pas d’agir. Monsieur le procureur général est un grand magistrat respectueux de la loi. Je ne crois pas qu’il puisse exercer les recours dans une matière qui ne prévoit pas les recours, ce n’est pas possible. Donc, rien ne m’a été notifié encore. Je lui ai même adressé un courrier. Et, je pense que dans les heures qui vont suivre, mon client va être libéré. Ici, ce ne sont plus les humeurs ou la volonté de quelqu’un qui s’appliquent mais c’est la volonté du législateur qui s’applique », a déclaré Me Salifou Beavogui.

Le jeune communicant Korboya Baldé qui est en détention à la maison centrale de Conakry depuis le mardi dernier est poursuivi pour des faits « de menaces de mort, d’injures, de production, de diffusion et mise à disposition d’autrui de données de nature à troubler l’ordre et la sécurité publics, divulgation de fausses informations, le tout, par le biais d’un système informatique et sur les réseaux sociaux, notamment Facebook » commis au préjudice de Tamba Zacharie Millimouno, journaliste au Groupe Hadafo Médias.

Elisa Camara

