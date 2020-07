Kory reçoit le club AST : ‘’le RPG est pour l’essentiel composé des produits du PDG’’

L’ancien président de l’Assemblée nationale, Claude Kory Kondiano continue de recevoir des soutiens et félicitations non des moindres. Ce, après la récente attaque contre son domicile par des jeunes manifestants du quartier et de sa nomination au poste de Haut Représentant du chef de l’Etat.

Ce dimanche, 5 juillet 2020, il a reçu la visite des membres du Club Ahmed Touré, à son domicile privé sis au quartier Matoto-Khabitayah. Cette délégation conduite par le président dudit club, Kozo Zoumanigui était venue lui apporter son total soutien et ses félicitations par rapport aux deux faits précités.

A en croire au porte-parole de ladite délégation, cette visite de courtoisie est une reconnaissance de la sympathie de Claude Kory envers leur association (Club Ahmed Sékou Touré).

« Il a fallut qu’on soit là pour que nous soyons édifiés sur la démarche récupérée de certains à travers la jeunesse. Mais, nous avions décidé de venir en reconnaissance et remercier le Président de la République, Pr Alpha Condé qui lui a renouvelé sa confiance. Donc nous remercions Claude Kory Kondiano pour nous avoir mis au courant des réalités. Qu’il ne se décourage pas. Car, il est guinéen et il restera guinéen », dira entre autres Elhadj Mamadi Camara.

Ravi de la démarche de ses hôtes, il (Claude Kory) n’a pas manqué de mots pour magnifier les efforts du premier président guinéen, Ahmed Sékou Touré, avant d’indiquer :

« Je vais vous apprendre une chose, nous sommes tous PDG. Le RPG Arc-en-ciel est pour l’essentiel composé des produits du PDG. Tout simplement parce que le Pr Alpha Condé a dit que si nous voulons avoir un parti solide et que nous voulons nous implanter comme il le faut, il faut faire en sorte qu’on puisse s’appuyer sur les anciens militants du PDG. Parce que c’est eux les progressistes et c’est eux les révolutionnaires. Et, c’est ce qui s’est passé. Le RPG a été installé à travers toute l’étendue du territoire dans la clandestinité, en s’appuyant sur les militants du PDG qui ont fait la formation idéologique… »

Youssouf Keita

