Koubia/3 enfants auraient trouvé la mort après avoir reçu un vaccin contre la rougeole : émouvant témoignage…

Selon nos informations, trois enfants ont perdu la vie après avoir reçu un vaccin contre la rougeole. Le drame s’est produit dans la sous-préfecture de Matakaou, préfecture de Koubia, le lundi 22 juin 2020. Mais l’information a été rendu publique ce mercredi 24 juin 2020 par le père de l’une des victimes. Sur le film du décès de sa fille d’1an, le parent témoigne.

« C’est depuis le lundi 22 juin 2020, que l’acte s’est produit. C’est un agent en service au poste de santé de Dara qui a vacciné ma fille. Il faisait le tour des villages. Moi, on s’est croisé aux environs de 19 heures et il m’a dit que ma fille Maïmounatou âgée d’un an doit recevoir un vaccin. Il fait sortir une fiche sur laquelle est mentionnée mon nom ainsi que celui de ma femme. Je lui ai répondu, d’accord. L’enfant était en train de jouer. Après lui avoir administré le vaccin, il a continué son chemin pour un autre village. Aux environs de 22 heures, l’enfant a commencé à vomir. Nous avons tenté de le joindre au téléphone en vain. C’est dans la nuit que ma fille a rendu l’âme. L’enfant avec qui il a été vacciné dans la même concession a eu des effets secondaires mais ça va beaucoup mieux pour lui, il est encore en vie. Au total, on a appris qu’il y a eu trois enfants qui ont rendu l’âme après avoir reçu ce vaccin. Moi, je réside à Missidhé, les deux autres, l’un c’est à Kansa Ghagni et l’autre c’est à Yéguélen. Selon certains responsables de la santé, ils ne peuvent ni confirmer que ces décès sont causés par le vaccin ni infirmer », nous confie Alpha Oumar Diallo.

Au téléphone de mediaguinee, le Directeur préfectoral de la santé de Koubia nous fait comprendre qu’il est en train de prendre des dispositions pour tirer cette affaire au clair.

« Même s’il y a l’inquiétude, on ne peut pas dire pour le moment que c’est suite à la vaccination. Pour le dire, il faut beaucoup d’investigation et ce sont ces investigations qu’on est en train de mener maintenant. C’est pourquoi je demande à tout le monde de patienter, histoire de finaliser ce travail, le soir on sera à mesure de dire effectivement la cause de ces décès. Parce que ce sont plusieurs localités qui ont été vaccinées mais c’est dans ces parties seulement où il y a des problèmes. Le vaccin a lui seul, il est sûr mais un incident thérapeutique peut arriver. Donc c’est sur ça que nous sommes en train de travailler, rien ne sera caché sur cet évènement malheureux. Ce vaccin est un vaccin contre la rougeole. Tous les jours on donne ce vaccin. Il y a de cela deux à trois mois, on a vacciné près de 25 000 enfants contre la riposte de la rougeole mais il n’y a eu que de petits effets, de petites fièvres et autres. Mais chaque mois, tous les enfants qui sont âgés de 9 mois et autres doivent bénéficier d’un rappel. Et le plus souvent on vaccine les soirs parce que ça trouvera que les mamans sont rentrées à la maison », précise Dr. Thierno Ibrahima Kourouma.

Interrogé, le Directeur Régional de la santé de Labé, Dr Mamadou Houdy Bah soutien avoir reçu l’information mais qu’il ne peut rien dire pour le moment. Toutefois, il précise avoir dépêché une mission pour Matakaou afin de statuer sur la situation.

