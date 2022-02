Koubia : un enfant de 4 ans incendie une case familiale et tue sa jeune sœur âgée d’un an

Dans la journée du Lundi 31 Janvier 2022, un drame s’est produit dans Hôré Sougué, commune urbaine de Koubia. D’après nos informations, c’est un incendie qui s’est déclaré dans une case. Bilan: un mort et plusieurs dégâts matériels importants. Selon notre source, c’est un enfant âgé de 4 ans qui aurait attisé un feu qui a incendié l’une des cases de la concession familiale, tuant dans la foulée sa jeune sœur âgée d’un an. Joint au téléphone, Mamadou Alpha Koubia Diallo, le coordinateur régional de l’AGP, nous est revenu sur le drame en ces termes :

« c’est dans la journée du lundi 31 janvier 2022 que la nouvelle est tombée. C’est à deux kilomètres de la commune urbaine de Koubia, dans un village du nom de Hôré Sougué que le drame s’est produit. C’est deux cases qui ont pris feu aux environs de 13 heures et une enfant d’un an a péri dans les flammes.Selon les témoignages reçus sur place, c’est un enfant de 4 ans qui aurait mis le feu sur l’une des cases de la concession familiale. Au moment où les faits se sont produits, les parents des enfants étaient absents des lieux. Le père de famille, mécanicien de profession, était parti en brousse pour chercher du bois mort, tandis que la mère de famille était partie au marigot pour faire la lessive. Cet incendie accentue la pauvreté de cette famille qui a tout perdu dans ces flammes. Ils vivent à la belle étoile. Tout de même, les premiers secours ont apporté des vêtements aux sinistrés, mais en matière de vivres, rien pour le moment. Les autorités administratives et les ONG ont été informées de ce sinistre. »

