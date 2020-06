Koundara : le parc national du Badiar reprend vie graduellement après des années de disette

Le parc national du Badiar se situe au nord-ouest de la Guinée, entre Koundara et la frontière avec le Sénégal. Il est l’un des premiers parcs nationaux de Guinée, créé en 1985 par ordonnance de l’ancien président feu général Lansana Conté. Malheureusement ce bijou financé par l’Union européenne est abandonné par l’Etat guinéen.

Néanmoins sur les lieux, grâce à l’appui des partenaires au développement, les activités de réaménagement, les patrouilles et le retour des animaux sauvages reprennent peu à peu dans ce parc. En tout cas si l’on en croit le chef d’unité préfectoral de Koundara pour la lutte contre la criminalité phonique et floristique. Mediaguinee l’a rencontré jeudi et s’est prononcé sur les espèces animales qu’on rencontre dans ce parc.

« Il y a beaucoup d’espèces qui sont revenues, qui avaient anciennement disparu, compte tenu de la présence humaine dans le parc. Mais grâce au retour de ce grand projet Dieu merci il y a un souffle nouveau. Les principales espèces animales du parc, il y a d’abord les hippopotames, c’est l’animal phare du parc. Parque là, il y a deux grands fleuves qui traversent le parc, ces animaux-là se trouvent dans ces deux grands fleuves, mais ils sont plus peuplés dans le fleuve Koliba. Mais il y a aussi les hippotragues, les coptes de pifons, les côtes de fâcha, les varans du Nil, les pythons, les aigles, plusieurs autres espèces d’oiseaux. Il y a aussi les lycaons, un animal très rare, très recherché en Afrique de l’ouest, il y a aussi des hyènes, panthères, les civettes », explique Adjudant-chef Mamadou Cellou Daka Diallo.

Poursuivant, l’ancien conservateur du parc national de Badiar, précise que malgré la richesse animale du parc national de Badiar, les visiteurs se font rares.

« Pour le moment, le parc n’est pas visité surtout par les Guinéens, les étrangers viennent de temps en temps, pas souvent, mais l’existence du parc est comme en Europe. Mais la fréquentation compte tenu des difficultés touristiques de la Guinée, c’est ce qui a fait que le parc n’est pas tellement visité, et il est très mal connu aussi, bien que c’est une réserve de biosphère, c’est un label qui devrait permettre aux touristes de venir visiter quand même mais la promotion n’existe pas. Malheureusement pour la Guinée, il y a deux grands parcs : le premier, c’est le parc national de Badiar ; le second c’est le parc national du haut Niger ; le troisième est en création c’est le parc national du Moyen Bafing. Tout ça, c’est des endroits qui devraient attirer les touristes mais… », déplore l’adjudant-chef Mamadou Cellou Daka Diallo.

« On peut attribuer la faute à l’Etat et la population aussi. Quand je parle de l’Etat, c’est quand il ne met pas les moyens pour faire la publicité de ce parc à l’étranger, ça c’est le rôle de l’Etat. Le rôle de la population c’est d’éviter que le parc ne soit envahi, que les animaux ne soient tués. Puisque quand on tue les animaux de façon anarchique, quand on coupe les bois de façon anarchique, ça favorise la disparition totale de ces espèces. Ce parc devait être l’essence même du tourisme en Guinée, malheureusement chez-nous on parle des hôtels. Les hôtels ne peuvent pas attirer des touristes, les stations balnéaires ne peuvent plus attirer les touristes. Aujourd’hui, dans le monde nous avons constaté que, c’est soit les sites historiques ou naturels qui attirent les touristes, et la Guinée regorge les deux mais qui ne sont pas valorisés », rappelle notre interlocuteur. Dans son speech, l’ancien conservateur qui a servi pendant sept ans dans le parc national de Badiar lance un appel à l’endroit des autorités en ces termes : « Faisons quelque chose pour nos sites touristiques, surtout pour nos parcs. Aujourd’hui, il y a des pays surtout en Afrique qui ne vivent que du tourisme et de ces parcs. Donc l’Etat doit tout faire pour développer ce secteur »

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

