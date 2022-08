Koundara : l’unique arène de lutte du pays attend la finalisation de sa construction depuis 29 ans

Dans la préfecture de Koundara, le projet de construction d’une arène de lutte traditionnelle entamée depuis 1993 traîne encore. Pourtant, cette localité regorge de lutteurs pouvant représenter dignement le pays aux compétitions internationales. Un retard dénoncé par le directeur de la maison des jeunes de Badiar. C’est un directeur préfectoral de la maison des jeunes de Koundara, soucieux du devenir des lutteurs de sa ville natale que nous avons rencontré, dans les vestibules de l’arène de lutte dont le projet de construction est en souffrance.

Selon Abdourahime Barry, chaque année, ils reçoivent des lutteurs des pays voisins, pour une compétition, mais les conditions d’organisation laissent à désirer.

« On a commencé la construction de l’arène de lutte-là depuis 1993, et jusqu’à présent, on n’arrive pas à terminer le projet. Et on organise chaque année, une séance de lutte pour une semaine, on invite des lutteurs de la Guinée-Bissau et du Sénégal », affirme Abdourahime Barry.

Le manque de cadre adéquat pousse de nombreux lutteurs à l’exil.

« Koundara a des lutteurs, c’est ici la source. Si on cherche des lutteurs en Guinée, on les trouve à Koundara, mais il y a la migration dont nous sommes victimes, nos lutteurs, par faute d’accompagnement s’exilent le plus souvent. Le mois de mai de l’an passé, nous avons organisé un tournoi de lutte, c’est un jeune de Sareboïdo qui avait remporté le tournoi préfectoral », renchérit-il.

Selon notre interlocuteur, les rares fois que l’État pense à ces lutteurs, c’est bien à l’occasion des campagnes politiques. Et l’ancien parti au pouvoir s’est illustré dans ce domaine.

« Il y avait le RPG Arc-en-ciel qui venait organiser des tournois lors des campagnes politiques, ils financent de l’argent, si ce n’est pas ces occasions, personne ne pense à nos lutteurs », fustige Abdourahime Barry.

Comme cette arène de lutte de Koundara, de nombreux bâtiments sportifs du pays sont vétustes en Guinée. Une situation qui devrait interpeller les autorités compétentes.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83