Koundara : une campagne de reboisement en vue pour rendre hommage à un enseignant exemplaire

Du 22 au 29 Juillet 2021, le Conseil des Jeunes Ressortissants et Résidents de Koundara (COJERREK) projette une vaste campagne de reboisement dans le Badiar.

Une initiative qui vise à lutter contre la déforestation dans cette grande zone agricole et pastorale, où le couvert végétal est fortement menacé du fait notamment de certaines activités néfastes.

A travers l’édition de cette année, la quatrième du genre, le COJERREK entend profiter de cette occasion éminemment significative, pour rendre un vibrant hommage à l’une des figures les plus marquantes du monde éducatif à Koundara. Un enseignant émérite qui, à travers ses actes et son dévouement en faveur des élèves (des enfants en général), est resté dans les esprits et les cœurs des populations, malgré qu’il ne soit .plus de ce monde.

Il s’agit du regretté Elhadj Mamadou Diouhé Diallo , décédé le 11 mai 2019 à Conakry. Un enseignant irréprochable arrivé à Koundara dans les années 50 et qui a donné le meilleur de lui-même pour assurer aux enfants de la ville une bonne éducation.

À travers ses activités dont la portée n’échappe à personne, le COJERREK n’entend pas, bien sûr, lâcher la bride dans son noble combat pour préserver l’environnement et contribuer à sa manière au développement durable de cette région du Badiar aux potentialités agro-pastorales immenses.

Selon les statistiques officielles, la Guinée possède 175 forêts classées. Cependant, le pays perdrait 35 000 hectares de forêts par an.

Madjou Bah