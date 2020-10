Koundouno (FNDC) : ‘’Alpha ne peut plus gouverner le pays en dehors des périmètres de son bureau de Sèkhoutouréya’’

Dans un message, Sékou Koundouno, responsable des stratégies et planification du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) a indiqué que sa structure ne reconnaitra pas le président Alpha Condé, vainqueur de la présidentielle du 18 octobre avec 59,49%. Pour M. Koundouno, ‘’Alpha ne peut plus gouverner le pays en dehors des périmètres de son bureau de Sèkhoutouréya’’. Réaction…

“Le FNDC n’accorde aucune valeur aux résultats d’une élection dont nous contestons la base légale et à l’issue de laquelle un candidat illégal aurait été désigné par sa CENI.

La conséquence de cette phase du coup d’État constitutionnel est la radicalisation de la position du FNDC contre le troisième mandat en Guinée. Dès lors que ce vieillard s’est arrogé un troisième mandat illégal dans le sang, le FNDC a le plein droit de lui rendre la vie impossible.

Alpha ne peut plus gouverner le pays en dehors des périmètres de son bureau de Sèkhoutouréya qu’il occupe illégalement.

Dès ce lundi 26 octobre, le FNDC reprendra ses actions citoyennes et mettra tout en œuvre pour étouffer ce régime, chasser Alpha Condé et rendre le pouvoir au peuple de Guinée.

Nous sommes plus forts et plus déterminés que jamais. Alpha Condé va partir.

Sékou Koundouno, responsable des stratégies et planification du FNDC