Koundouno (FNDC) : ”ce n’est pas moi qui suis recherché, j’ai un domicile connu de tous”

Recherché activement par la Justice guinéenne pour “menaces de nature à troubler la sécurité et l’ordre publics », Sékou Koundouno, responsable des stratégies du FNDC dit qu’il n’est pas concerné. Car, “j’ai un domicile connu de tous”. Il a transmis son message à Mediaguinee…

“Ce n’est pas Sékou Koundouno qui est recherché par monsieur le procureur de la république Sidy Souleymane N’diaye, car, Sékou Koundouno, responsable des stratégies et planification du FNDC et administrateur Général du Balai Citoyen, a un domicile connu de tous, un lieu de service et jouit des droits civiques et sociaux.

Si on me reproche d’une quelconque infraction, qu’on me dépose une convocation en bon et dû forme aux lieux indiqués… Je ne suis ni un criminel, ni un délinquant.

Le procureur devait s’atteler à trouver les assassins, commanditaires, coauteurs, auteurs et complices des assassinats des militants et sympathisants du Front National pour la Défense de la Constitution-FNDC et de l’opposition par les forces de l’ordre sous le commandement de la hiérarchie de la police, gendarmerie et de l’armée… puis rendre les différents résultats d’autopsie aux parents des militants de la démocratie lâchement assassinés pendant cette lutte anti troisième mandat de monsieur Alpha Condé.

Je reste déterminé une fois de plus à user de tous les moyens légaux en la matière afin de faire respecter l’ordre constitutionnel bafoué par le régime de monsieur Alpha Condé.

Vaincre ou Périr

Sékou Koundouno responsable des stratégies et planification du FNDC