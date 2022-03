Kounsitel, Gaoual: 10 orpailleurs meurent dans un éboulement.

Un drame s’est produit ce mardi 1er février dans une mine d’or de Kounsitel, dans la préfecture de Gaoual. Le bilan provisoire fait état de 10 morts et de plusieurs blessés.

Selon nos informations, c’est une mine d’or qui était fermée par les autorités qui s’est effondrée. Joint au téléphone ce mercredi, 02 Mars 2022, le maire de la localité a confirmé l’information avant de préciser.

« L’éboulement s’est produit ce mardi aux environs de 14 heures. Mais c’est une mine qu’on avait fermée et on avait même interdit toute exploitation sur les lieux. Ils se sont cachés de nous pour s’y introduire. C’est dans leur manœuvre que l’endroit s’est effondré. Et le bilan provisoire fait état de dix (10) morts et de plusieurs blessés. Hier (mardi), c’est six (06) corps sans vie qui ont été extraits des lieux. Dix personnes blessées ont été enregistré. Et parmi ces blessés, un a rendu l’âme à l’hôpital préfectoral de Gaoual, ce mercredi 02 Mars 2022. Mais comme les recherches se poursuivent, trois autres corps ont été retrouvés ce mercredi 02 Mars 2022 sur les lieux. Ce qui fait au total, Dix (10) morts » soutient le maire de la commune rurale de Kounsitel, Mamadou Chérif Diallo.

Selon cette autorité communale de Kounsitel, les recherches continuent et des dispositions sont déjà prises pour ramener les corps dans leurs préfectures d’origines car toutes les victimes ont été identifiées

« les recherches se poursuivent sur les lieux avec l’aide de la croix rouge. Mais ce qui reste clair, on ne connait pas encore le nombre de personnes qui y étaient et s’il y a d’autres qui y restent. Par ce qu’ils se sont cachés pour aller à cet endroit qui leur était interdit. Toutes les victimes sont de la Haute Guinée. Les six corps qui ont été retrouvés hier on été ramenés chez eux. Et les quatre autres corps, on n’est en train de prendre des dispositions pour les ramener chez eux. Certains sont de Siguiri, d’autres de Kouroussa et dans d’autres sous-préfectures de Kankan. Mais parmi les corps, il n’y a ni de femmes, ni d’enfants, ce sont tous des jeunes » a préciser Mamadou Chérif Diallo, le maire de la commune rurale de Kounsitel.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

