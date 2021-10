Kounsitel, Gaoual : Des orpailleurs portés disparus suite à un éboulement (Témoin)

Plusieurs orpailleurs sont portés disparus dans la mine d’or de Kounsitel, à Gaoual suite à un éboulement. Le drame s’est produit dans la soirée du samedi 23 octobre 2021 mais n’a été rendu public que ce mardi 26 octobre 2021.

Selon les informations reçues auprès d’un témoin résident dans la commune rurale de Kounsitel, le nombre exact de personnes coincées dans la mine d’or est jusqu’à inconnu mais on parle d’une dizaine de personnes portées disparues. D’après notre source, des enquêtes ont été ouvertes pour retrouver les orpailleurs.

« Dans la soirée du samedi, il y a eu plusieurs sites qui se sont effondrés à Kounsitel. Des recherches ont été menées pendant plusieurs heures, mais en vain. Les orpailleurs qui sont bloqués dans les différents sites étaient partis pour extraire de l’or, mais ce jour il avait plu abondamment. la terre était très mouillée, c’est ce qui a occasionné l’éboulement des sites. Nous avons recherché longtemps mais comme on a retrouvé personne, les recherches ont été arrêtées. Des commissions ont été mises en place. Tout le monde a été informé et si toute fois quelqu’un n’a pas retrouvé un de ses amis ou une de ses connaissance, il peut aller faire une déclaration auprès de cette commission pour qu’il y ait vérification. Les autorités locales de Kounsitel sont aussitôt informées, leurs hiérarchies du coté de Gaoual aussi. Sur les lieux, nous avons constaté une vingtaine de trous qui se sont effondrés et près de 15 paires de chaussures retrouvées à la surface »,a témoigné Thierno Sadou Diallo.



Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

620 44 25 83