Kountia (Coyah) : un père et ses 3 enfants perdent la vie dans un incendie

Mamadou Aliou Sow et 3 de ses enfants (deux garçons et une fille) ont perdu la vie dans un incendie dans la nuit du lundi 12 à mardi 13 Juillet 2021, aux alentours de 00 h. L’acte s’est déroulé dans la préfecture Coyah, quartier Kountiya CBA plaque, à proximité du Groupe Scolaire Hadja Mariama Diallo.

Selon un membre de la famille Interrogé par notre rédaction, « le feu est parti d’un congélateur et dès que le feu a commencé à se propager, les portes de la maison se sont bloquées. C’est seulement l’homme qui se trouvait dans la douche qui a pu se sauver en cassant une partie du mûr de la douche et le reste de la famille est resté bloqué et mort s’en est suivi », a-t-il expliqué.

« La mère de famille qui est grièvement blessée a été transportée d’urgence à l’hôpital pour des soins », nous apprend-on.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08