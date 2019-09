Koureissy Condé à la Primature : ‘’nous avons dit que nous n’avons ni avant-projet ni projet’’

Le président du parti de l’alliance pour le renouveau national (Arena) et ancien ministre de la Sécurité Sékou Koureissy Condé a été à son tour reçu, ce mercredi, par le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana dans le cadre des consultations nationales.

Au sortir de la rencontre, le président de l’Arena a rappelé : « nous avons parlé de constitution, nous avons dit que nous n’avons ni avant-projet, ni projet. Et que nous, nous donnons le bénéfice de l’inventaire. Nous attendons de voir de quoi il s’agit ». « Nous souhaitons que les Guinéens et les Guinéennes considèrent que ce pays est notre pays et qu’un opposant n’est pas un ennemi et que celui de la mouvance n’est pas un ennemi non plus. L’Arena se pose en parti de rassemblement et pour rassurer les Guinéens que la paix est possible dans ce pays et que le développement est possible aussi »

Par ailleurs de souligner que la consultation est une marque de considération: « notre souci et notre souhait est que la Guinée se dote d’un conseil de dialogue permanent qui puisse affronter toutes questions de l’intérêt national ».

Elisa Camara

