Sékou Koureïssy Condé : « ce qui se passe aujourd’hui nécessite absolument un dialogue »

Le président du parti ARENA [Alliance pour le Renouveau National] s’est exprimé sur le cadre de dialogue inclusif instauré récemment par le président guinéen de la transition.

Docteur Sékou Koureïssy Condé invite la classe politique guinéenne dans son ensemble à faire du dialogue avec les autorités de la transition, un programme.

Selon lui, la situation actuelle de la Guinée nécessite un dialogue d’où son invite aux acteurs politiques guinéens autour de la table pour exprimer leurs revendications.

« J’encourage les acteurs politiques guinéens, la classe politique guinéenne tout bord confondu à faire du dialogue un programme. Dialoguer n’est pas une capitulation. Dialoguer doit nous permettre de reproduire et de présenter des points de divergence et des préoccupations communes. Ce qui se passe aujourd’hui nécessite absolument un dialogue. Il faut débloquer la situation dans laquelle le pays se trouve aujourd’hui et l’avis de la communauté internationale par rapport à la nécessité d’un dialogue vient confirmer dans nos convictions que le dialogue est un préalable. C’est le déclenchement du dialogue qui est le préalable. Autour de la table de dialogue, nous avons nos revendications évidentes que nous allons présenter pour permettre aux autres de nous répondre parce que le dialogue ce n’est pas un report. C’est-à-dire que tu ne viens pas dire quelque chose aujourd’hui et qu’on te dise d’attendre le mois prochain pour qu’on te donne la réponse. Le dialogue, c’est l’écoute et l’échange », a indiqué Sékou Koureïssy Condé.

Sadjo Bah