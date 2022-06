Koureissy Condé: « la problématique d’une transition politique et institutionnelle n’est nullement basée que sur la durée, mais… »

Docteur Koureissy Condé fait partie des politiques guinéens les plus pertinents. Grand médiateur, le leader du parti Arena a une parfaite connaissance de la situation nationale. A propos de la transition en cours, conduite par le colonel Mamadi Doumbouya, l’ancien Médiateur de la République a réitéré son appel au dialogue entre pouvoir et acteurs de la vie nationale. Pour lui, « la problématique d’une transition politique et institutionnelle n’est nullement basée que sur la durée, mais aussi et surtout sur la conduite quotidienne et globale de cette même transition ». Réaction…

« Oui ! Il y a une nécessité à dialoguer et à agir autrement.

En effet, Il devient de plus difficile de se convaincre et de convaincre d’autres observateurs sur la volonté des autorités de notre transition, à instruire et à garantir l’instauration d’un climat social favorable à la mise en œuvre d’un programme national de dialogue socio-politique et de réconciliation nationale.

En définitive, n’oublions pas que la problématique d’une transition politique et institutionnelle n’est nullement basée que sur la durée, mais aussi et surtout sur la conduite quotidienne et globale de cette même transition. Il faut savoir rassurer les acteurs nationaux et internationaux par des actes veritablement justes, rassurantes et incitatrices. Il s’agit de rassembler toute la nation, ou presque, autour des valeurs historiques indéniables, soutenues par des réformes adaptées et des projets d’avenir pour la jeunesse », à fait remarquer Dr Condé.