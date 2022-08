Koureissy Condé : « les solutions endogènes ont toujours été mon souhait et ma préférence »

Dr Sékou Koureissy Condé, président du parti ARENA est un facilitateur très apprécié au sein de l’opinion. Il s’est prononcé sur la polémique née de la rencontre entre le médiateur de la Cedeao pour la Guinée et les principales formations politiques, mais a aussi décrypté le discours du président de la transition colonel Mamadi Doumbouya lors de la remise du rapport des Assises nationales…

Mediaguinee : Est ce que le Parti ARENA est à l’aise avec le choix des quatres coalitions pour rencontrer le Médiateur de la CEDEAO à savoir le RPG et alliés, l’ANAD, la CORED et le FNDC politique ?

SKC : Le Parti ARENA n’a aucun problème avec ça. Le plus important est que la classe politique soit dignement représentée et que des négociations sérieuses soient engagés pour nous sortir de la tension et aller à l’apaisement et à la restauration de la confiance. Nous accordons tout notre soutien à ces 3 coalitions et nous recommandons la désignation 5 personnes au sein de ses 3 coalitions plus une représentante des femmes politiques faire une commission politique permanente de 6 représentants de la classe politique Guinéenne pour la CEDEAO. Ils doivent pouvoir nous faire des comptes rendus fidèles et réguliers.



Quand le Président Mamadi Doumbouya dit: nos problèmes sont Guinéens et que les solutions seront aussi Guinéennes ». Qu’est ce que cela vous inspire ?

Les solutions endogènes ont toujours été mon souhait et ma préférence. A condition cela nullement du » Il faut laisser en nous « . Dans le langage et l’entendement guinéo-guinéens, le « laisser entre nous veut que le plus fort gagne. Je prie Dieu qu’il inspire le Président Mamadi Doumbouya de remettre la pendule au dialogue inclusif afin de faciliter le travail à proprement parlé.

Il faut tout faire pour que les solutions Guinéennes en question soient non seulement justes et apaisantes mais surtout historiquement rassurantes.

Il faut que les Guinéens acceptent de se traiter avec amour pour la Guinée.