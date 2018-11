Koureissy : ‘’quand politiques, députés, imams et sages de coordinations font des discours à base ethnique, cela est une menace pour la paix’’

Le président de la Convention des Acteurs Non Etatiques de Guinée(CANEG) Sékou Koureissy Condé a animé une conférence de presse ce lundi 12 novembre, dans un réceptif hôtelier à Conakry. Il était question pour lui de faire une sortie relative à la récurrence des violences en Guinée. Et d’inviter également les parties en crise à la retenue pour l’intérêt du peuple de Guinée.

‘’Acceptons d’être Guinéen quelle que soit l’ethnie, quelle que soit la forme de croyance et quelle que soit l’obédience politique. Il faut rendre hommage à nos pères, il faut tenir compte de leur souffrance. Tous ceux qui sont morts de l’indépendance à nos jours, sont des Guinéens. Nous n’avons pas fini de tirer toutes les leçons, nous n’avons pas fini de clarifier cette situation, nous n’avons pas fini de gérer les bases d’une véritable réconciliation nationale pour mettre les Guinéens au travail et profiter de tout ce que la nature nous a donnés, aujourd’hui, lorsque vous dites à un Guinéen de prendre ses responsabilités, c’est de faire la paix’’, a-t-il dit

Poursuivant, le président de cette organisation de la société civile a condamné ‘’les propos de certaines personnes, incitant à la révolte et à la promotion de l’ethnocentrisme en Guinée’’.

‘’Il est important qu’on sache que ce n’est plus seulement la responsabilité du gouvernement qui est engagée mais, c’est aussi la responsabilité de l’ensemble des citoyens. 101 morts au plus à Conakry, au centre-ville, quand savons-nous ? Des exactions, des propos de nature discriminatoire, de nature ethnique ou ethnocentriste que pouvons-nous sans danger ? Lorsque des hommes politiques, des députés, des imams, des sages de coordination engagent leurs responsabilités et prêtent leurs discours sur des considérations ethniques, des discours publics à base ethnique, cela est une menace pour le tissu social, pour la paix sociale et pour l’unité nationale’’, s’insurge-t-il

Cette sortie du premier responsable de la Convention des Acteurs Non Etatiques de Guinée(CANEG), en présence de plusieurs hommes de médias et de la société civile, vient s’ajouter aux nombreux appels d’acteurs sociaux pour une sortie heureuse de la crise qui secoue la Guinée.

Mohamed Cissé

623338357