Kouremalé-Guinée : le nouveau Sotikèmö intronisé

Nakany Mady Doumbouya a été intronisé lundi 1er février dernier nouveau Sotikèmö de Kouremalé-Guinée. C’était devant la jeunesse et certains citoyens venus de la république du Mali, plus précisément du côté de Kouremalé-Mali. Cette intronisation s’est déroulée dans une atmosphère bon enfant. Les villages voisins de Kouremalé-Guinée ont effectué le déplacement pour accompagner le nouveau patron du doyennat.

Avant l’installation de Nakany Mady Doumbouya dans son fauteuil, l’on a procédé à la lecture du Saint Coran et à l’immolation des bœufs.

Le porte-parole des villages voisins de Kourémalé-Guinée s’est inscrit dans la logique de préservation de la paix. « Aujourd’hui, c’est une grande fierté mais ce que nous souhaitons, c’est la paix et la concorde sociale. La zone de Kourémalé est entre deux pays, une localité très sensible. Que le nouveau Sotikèmö intronisé ce lundi 1er février 2021 soit accompagné dans la sérénité afin de mener à bien sa mission, en tant que doyen », a expliqué le porte-parole des villages voisins.

Poursuivant, le représentant de la république du Mali, Bassolo Traoré, n’a pas caché son sentiment de joie et satisfaction face à cette intronisation du doyennat de Kourémalé. Il a rappelé dans son intervention que le Mali et la Guinée sont deux pays liés par l’Histoire et la Géographie et qui ont beaucoup de choses en commun.

Cette intronisation a pris fin par des prières et des bénédictions en faveur de la paix en Guinée.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601