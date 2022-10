Kouremalé: le DG du Global service international fait un don à la gendarmerie

Nommé ambassadeur itinérant par décret par le général Sékouba Konaté, ex-président guinéen de la transition, Sékouba Kouyaté alias Donsoba qui est aujourd’hui le directeur général d’une société appelée Global service international qui œuvre un peu partout décide enfin d’aider son pays.

Cet originaire de Dankakoro dans Siguiri avait constaté lors de son passage à la frontière guineo-malienne que la tension du courant était beaucoup plus faible et parfois des coupures sont récurrentes à ce point stratégique de son pays la Guinée. Il avait promis un groupe électrogène à la gendarmerie de Kouremalé. Chose promue, chose due. Aujourd’hui 11 octobre 2022 , la gendarmerie de Kouremalé vient de bénéficier de ce don de la part de Sekouba Kouyaté Donsoba, le DG de Global service international.

Le donateur explique à mediaguinee le sens de ce don : « Comme vous le savez, il est temps de faire quelque chose pour mon pays. Chacun doit aider le pays selon sa capacité . J’ai eu tous les noms à travers le monde, je suis de la Guinée, on m’appelle parfois même Dankakoro Sékouba. De ce fait, je dois aider la Guinée et je commence par la frontière avant le reste du pays. J’étais juste de passage à Kouremalé, le commandant de la gendarmerie de Kouremalé, monsieur Konaté c’est un ami, j’ai vu que la tension du courant est beaucoup plus faible et les coupures sont aussi récurrentes dans cette zone si stratégique de notre pays. Alors, j’ai promis à la gendarmerie que je vais leur donner un groupe électrogène pour les aider à mieux travailler. Je dois faire beaucoup de don dans ce pays, mais je commence par ce petit geste à la rentrée de la Guinée. Avec tous les honneurs et tous les noms au j’ai eus dans ma vie , je ne fais rien pour ce pays, je ne serai pas un bon citoyen. Je veux apporter mon aide à ce pays et je vais le faire au fur et à mesure. On ne peut pas comprendre que la gendarmerie souffre autant, mais ce calvaire sera un long souvenir.

Quant au commandant de la gendarmerie de Kouremalé, monsieur Konaté, il se dit très satisfait et remercie beaucoup le donateur avant de promettre de prendre soin de ce don .

À noter que Sékouba Kouyaté Donsoba n’est pas à son premier geste pour la Guinée, il avait créé une association à Bamako pour humanitaire, l’objectif était d’aider tous les Guinéens alités dans les hôpitaux mais aussi dans les prisons à travers le Mali.

Moussa Oulen Traoré, correspondant à Bamako