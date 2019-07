Kourémalé/Siguiri : M’bany Sangaré du RPG Arc-en-ciel en campagne pour un éventuel référendum

Le samedi 20 juillet dernier, le district de Kourémalé dans la préfecture de Siguiri a reçu le secrétaire national de la jeunesse du parti présidentiel (RPG Arc-en-ciel), M’Bany Sangaré. A cette occasion, femmes et hommes de ladite localité sont massivement sortis pour accorder un accueil chaleureux à cette délégation politique.

Dans son allocution de bienvenue, le porte-parole du village Sinè Kanté a, au nom du chef du village et de l’ensemble des populations précisé : « Nous sommes contents à plus d’un titre, nous vous confirmons que Kourémalé-Guinée est 100% RPG Arc-en-ciel. Aujourd’hui, nous confions Kourémalé-Guinée… »

Dans la même logique, le président de la jeunesse et représentant de la commune rurale de Doko, Mamoudou Doumbouya a tenu à préciser : « Au nom du maire de la commune rurale de Doko, nous vous souhaitons la bienvenue, tous les 42 districts de Doko et tant d’autres se trouvant dans Sèkè vous souhaitent la bienvenue. Nous sommes RPG Arc-en-ciel jusqu’à l’agonie quoi qu’il en soit. D’’ailleurs, nous voulons un mandat à vie pour notre champion, Pr Alpha Condé. »

Après avoir attentivement écouté ces différents messages, le secrétaire national de la jeunesse M’Bany Sangaré s’est exprimé en ces termes: « J’avoue que je suis content aujourd’hui encore. Permettez-moi de vous dire quatre choses que vous devez noter sagement. Premièrement, essayez de scolariser les enfants car, la Haute Guinée est en crise de l’éducation. Deuxièmement, faites le reboisement, troisiement, c’est la sécurité frontalière, faites une synergie d’action pour éviter les fraudes dans les concessions, et la quatrième étape, c’est l’organisation du référendum et ça serait le début d’une quatrième république. Il ne faut pas compter sur nos ennemis. Lors des élections en 2010, tous les Guinéens ont prié le puissant Allah de nous donner un président qui va avoir pitié de la Guinée et on a eu ce président. Nous vous invitons de rester derrière ce président qui est un véritable bâtisseur », dira-t-il entre autres.

Cette rencontre à pris fin dans in climat d’espoir et de confiance.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601