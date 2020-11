Kourouma (RRD) félicite Alpha Condé et dit aux perdants que ’’la défaite instruit autant que la victoire’’

Suite à la validation par la Cour constitutionnelle de la réélection du président Alpha Condé dès le 1er tour, le président du rassemblement pour la renaissance et le développement (RRD), Abdoulaye Kourouma a, dans une déclaration rendue publique ce dimanche 8 novembre félicité le vainqueur du scrutin du 18 octobre. Lui-même candidat malheureux du scrutin présidentiel du 18 octobre dernier avec de 1% des voix, M. Kourouma a invité les autres compétiteurs à accepter leur défaite.

“Aujourd’hui, après moult analyses avec le Bureau Politique National du parti RRD, dans cette volonté de voir notre pays devenir un havre de paix, une nation plus unie et prospère, une Guinée lumière en Afrique, nous félicitons le Pr. Alpha Condé, vainqueur du scrutin du 18 octobre 2020, pour sa brillante réélection et restons disposés à servir le pays”, a déclaré le président du RRD, Abdoulaye Kourouma.

Alors, a-t-il ajouté, je tiens à dire aux autres candidats que la défaite instruit autant que la victoire.’’ De ce fait, je les invite à respecter ces résultats qui, au vu du déroulement, sont acceptables pour notre jeune démocratie ». Déplorant toutes les pertes en vies humaines et matérielles pendant cette période pré et post-électorale.

« Je souhaite que l’action publique soit déclenchée contre les présumés auteurs pour que justice soit rendue”, martèle-t-il.

Plus loin de mentionner : “je pense que dans le paysage politique actuel, le Professeur Alpha Condé est le seul : – à conduire à bien notre pays vers le progrès et le développement ; -à pouvoir rassembler largement tous les Guinéens par-delà leurs différences ; -à pouvoir affronter les défis à venir et propulser la Guinée dans un développement inclusif n’oubliant personne”.

Alpha Condé, candidat du Rpg Arc-en-ciel qui était aux prises avec 11 candidats est arrivé largement en tête de la présidentielle du 18 octobre avec 59,50% des voix contre 33,49% pour son principal rival Cellou Dalein Diallo

Elisa Camara

+224654957322